Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Galatasaray - Fenerbahçe 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Galatasaray - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Galatasaray - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

GS - FB maçının hakemi Slavko Vincic olacak. 1. yardımcı hakem görevini Tomaz klancnik, 2. yardımcı hakem görevini ise Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem görevini ise Kadir Sağlam yapacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

Galatasaray - Fenerbahçe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel 11 Kadrosu

Fernando Muslera

Abdülkerim Bardakçı

Davinson Sanchez

Carlos Cuesta

Barış Apler Yılmaz

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Przemysław Frankowski

Dries Mertens

Victor Osimhen

Ahmed Kutucu

Fenerbahçe Muhtemel 11 Kadrosu

İrfan Can Eğribayat

S. Amrabat

M. Skriniar

Mert Hakan Yandaş

Fred

Mert Müldür

Levent Mercan

Oğuz Aydın

D. Tadic

Y. En-Nesyri

A. Talisca

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Galatasaray - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.