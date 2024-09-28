Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray - Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında oynanacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Kasımpaşa maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve nasıl izlenir? Eğer siz de "Galatasaray - Kasımpaşa maçı nereden izlenir?" sorusuna cevap arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte detaylar!

Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Galatasaray - Kasımpaşa Maç Linki! Nereden İzlenir?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı nereden izlenir sorusunun cevabı oldukça basit. Trendyol Süper Lig altıncı hafta maçları kapsamında düzenlenecek Galatasaray - Kasımpaşa maçı, 28 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Galatasaray - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı sarı kırmızılıların ev sahipliğinde Rams Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olurken, VAR'da ise hakem Ali Şansalan görev alacak. Maçı yasal yollarla izlemek isteyenler ise TOD TV ya da Digiturk satın alarak beIN Sports 1'e erişim sağlayabilir.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi puan durumuna bakacak olursak, Galatasaray'ın 6 maçta 6 galibiyet ile Trendyol Süper Lig'de 18 puan ile lider olduğunu görebiliriz. Kasımpaşa SK ise 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberllilk ve iki mağlubiyet ile 6 puan almış ve 11. sıraya oturmuş durumda.

Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Kasımpaşa maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Galatasaray - Kasımpaşa maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Premium : ₺13.000,00

Delux : ₺12.000,00

Lux : ₺11.000,00

Classic : ₺10.000,00

1. Kategori : ₺7.000,00

2. Kategori : ₺5.500,00

3. Kategori : ₺4.400,00

4. Kategori : ₺3.200,00

5. Kategori : ₺2.400,00

6. Kategori : ₺1.750,00

7. Kategori : ₺950,00

8. Kategori : ₺850,00

Misafir : ₺850,00

Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)

Galatasaray - Kasımpaşa maçının muhtemel ilk 11'leri ise aşağıdaki gibi olacak. Ancak bunun en iyi senaryoda iyi bir tahminden ibaret olacağını, teknik direktörlerin ve sağlık ekibinin değerlendirmelerine göre değişkenlik gösterebilleceğini hatırlatmakta fayda var.

Galatasaray Muhtemel İlk 11:

Muslera

Kaan Ayhan

Nelsson

Davinson Sanchez

Jakobs

Torreira

Sara

Barış Alper

Mertens

Yuunus Akgün

Icardi

Kasımpaşa Muhtemel İlk 11:

Gianniotis

Winck

Opoku

Yasin

Ben Ouanes

Gökhan

Hajradinovic

Aytaç

Barak

Fall

Nuno da Costa

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Kasımpaşa maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.