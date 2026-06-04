Samsung'dan Aşırı Ucuz Telefona One UI 8.5 Güncellemesi!
Samsung kısa süre önce uygun fiyatlı bir akıllı telefonu için One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu. Peki güncelleme alan model hangisi? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung kısa süre önce Galaxy A06 5G için One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu.
- Yeni güncelleme A066BXXU6CZE6 sürüm numarasına sahip ve ilk etapta Hindistan'daki modeller için yayında. İlerleyen dönemlerde daha fazla ülkede de kullanıma sunulması bekleniyor.
- One UI 8.5 güncellemesinin dosya boyutu yaklaşık 3.0 GB boyutlarında.
Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını hız kesmeden sürdürüyor. Güney Koreli marka son olarak uygun fiyatlı bir telefonu için yeni sürümü kullanıma sundu. Peki güncellenen model hangisi? İşte merak edilen detaylar!
One UI 8.5 Güncellemesi Alan Samsung Modeli Hangisi?
Samsung kısa süre önce Galaxy A06 5G için One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu. A066BXXU6CZE6 yapı numarasıyla gelen yeni sürüm ilk etapta Hindistan'da kullanıma sunuldu. Ancak önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de yayınlanması ihtimaller dahilinde. Bu modelin Türkiye'de satıldığını belirtelim. Yani çok yakında ülkemizdeki Galaxy A06 5G'ye de gelmesi bekleniyor.
One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?
One UI 8.5 güncellemesinin dosya boyutu yaklaşık 3.0 GB boyutlarında. Boyutun yüksek olması nedeniyle güncellemeyi yüklerken stabil bir internet bağlantısına sahip olmanız önemli. Burada stabil bir Wi-Fi bağlantısı kullanmanızı öneriyoruz. Bununla birlikte yamayı yüklemeden önce önemli verilerinizin yedeğini almanız önemli. Bu da güncelleme esnasında verilerinizin kaybolması gibi can sıkan sorunlar için bir önlem diyebiliriz.
One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?
One UI 8.5 güncellemesini yüklemek için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu gibi durumlarda genellikle otomatik güncelleme bildirimi alıyorsunuz. Ancak bazen bu bildirimin gelmediği senaryolar da yaşanabiliyor. Böyle bir durumda ise Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip ederek güncellemeyi manuel olarak yükleyebiliyorsunuz.
One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy M Serisi
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55 / M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
Samsung Galaxy F Serisi
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab A11 / A11+
- Samsung Galaxy Tab A9 / A9+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)
- Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro
Samsung Galaxy XCover Serisi
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Değeri 90 Günde 27 Bin TL Düştü
Samsung Galaxy S26 Ultra modellerinin çıkış fiyatları ile güncel fiyatlarını karşılaştırdık. Buna göre telefon üç ayda yüzde 20'ye yakın değer kaybetmiş.
Editörün Yorumu
Samsung’un bu son hamlesinden sonra dağıtımın yavaş yavaş giriş segmentine kaydığını söyleyebilirim. Şirketin One UI 8.5 güncellemesi konusundaki performansıyla ilgili görüşlerim ise olumlu. Şahsi düşüncem şirketin önceki sürümlerde yaşanan gecikmeleri bu süreçte yaşamadığı yönünde.