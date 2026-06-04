Samsung'dan Aşırı Ucuz Telefona One UI 8.5 Güncellemesi!

Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını hız kesmeden sürdürüyor. Güney Koreli marka son olarak uygun fiyatlı bir telefonu için yeni sürümü kullanıma sundu. Peki güncellenen model hangisi? İşte merak edilen detaylar!

One UI 8.5 Güncellemesi Alan Samsung Modeli Hangisi?

Samsung kısa süre önce Galaxy A06 5G için One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu. A066BXXU6CZE6 yapı numarasıyla gelen yeni sürüm ilk etapta Hindistan'da kullanıma sunuldu. Ancak önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de yayınlanması ihtimaller dahilinde. Bu modelin Türkiye'de satıldığını belirtelim. Yani çok yakında ülkemizdeki Galaxy A06 5G'ye de gelmesi bekleniyor.

One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

One UI 8.5 güncellemesinin dosya boyutu yaklaşık 3.0 GB boyutlarında. Boyutun yüksek olması nedeniyle güncellemeyi yüklerken stabil bir internet bağlantısına sahip olmanız önemli. Burada stabil bir Wi-Fi bağlantısı kullanmanızı öneriyoruz. Bununla birlikte yamayı yüklemeden önce önemli verilerinizin yedeğini almanız önemli. Bu da güncelleme esnasında verilerinizin kaybolması gibi can sıkan sorunlar için bir önlem diyebiliriz.

One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

One UI 8.5 güncellemesini yüklemek için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu gibi durumlarda genellikle otomatik güncelleme bildirimi alıyorsunuz. Ancak bazen bu bildirimin gelmediği senaryolar da yaşanabiliyor. Böyle bir durumda ise Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip ederek güncellemeyi manuel olarak yükleyebiliyorsunuz.

One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55 / M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy F Serisi

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A11 / A11+

Samsung Galaxy Tab A9 / A9+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)

Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro

Samsung Galaxy XCover Serisi

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Editörün Yorumu

Samsung’un bu son hamlesinden sonra dağıtımın yavaş yavaş giriş segmentine kaydığını söyleyebilirim. Şirketin One UI 8.5 güncellemesi konusundaki performansıyla ilgili görüşlerim ise olumlu. Şahsi düşüncem şirketin önceki sürümlerde yaşanan gecikmeleri bu süreçte yaşamadığı yönünde.