iQOO'dan Küçük Ekranlı Amiral Gemisi Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO’nun güçlü özelliklere sahip olacak gizemli tableti için geri sayım resmen başladı. Bugüne dek ürünle ilgili çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum an itibarıyla değişti. Zira son gelişmeler merakla beklenen modelin işlemcisini gözler önüne seriyor.

iQOO'nun Yeni Tableti Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre iQOO'nun yaklaşan tabletinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi kullanılacak. Bu yonga seti henüz tanıtılmadığından neler sunacağını tam olarak bilmiyoruz. Ancak bugüne dek gelen raporlar 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirileceği ve selefinden daha güçlü olacağı şeklinde.

Durum böyle olunca donanımın oyun performasıyla ilgili de yorum yapmak doğru olmaz. Ancak burada selefi Snapdragon 8 Elite Gen 5 üzerinden tahminlerde bulunabiliriz. Bu yonga setinin 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Yani bu da 4 nm veya daha eski yongalara kıyasla daha yüksek performansta ve daha verimli çalıştığı şeklinde yorumlanabilir.

Halihazırda Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra gibi üst seviye modellerde de kullanılan Snapdragon 8 Elite Gen 5 oyun performansında fazlasıyla memnun edecek. Bu kapsamda işlemci yapılan testlere göre PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı 120 FPS'te ve Genshin Impact'i ise 60 FPS'ye çalıştırabiliyor.

iQOO'nun Yeni Tabletinde 5G Desteği Bulunacak mı?

Maalesef şu ana dek ortaya çıkan bilgiler iQOO'nun yeni tablet modelinde 5G desteğinin bulunmayacağını gösteriyor. Bunu biraz daha açarsak cihaza SIM kart takamayacaksınız. Kısacası model sadece Wi-Fi bağlantı teknolojisine sahip olacak diyebiliriz.

iQOO'nun Yeni Tableti Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere iQOO'nun yeni tableti Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Bu donanımın eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Buradan yola çıkarak söz konusu tabletin de eylül veya en geç ekim ayında piyasaya sürüleceğini söylemek mümkün. Bunun dışında iQOO'nun modellerini ülkemizde çok fazla göremediğimizden yeni tabletin de Türkiye pazarını pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi iQOO'nun yeni tabletinin amiral gemisi özelliklerine sahip olacağının bir göstergesi. Bu donanım sayesinde özellikle mobil oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynama imkanınız olacak. Tabii şu an için ismini bilmediğimizi ve ürünle ilgili bilgilerin fazlasıyla sınırlı olduğunu belirtelim.