Samsung'dan Amiral Gemisi Katlanabilir Telefon Geliyor: İşlemcisi Çok Güçlü!

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Samsung önümüzdeki hafta merakla beklenen katlanabilir telefonlarını tanıtacak. Bu kapsamda en çok beklenen modellerden birisi de Galaxy Z Flip 8. Son gelişmeler yeni modelin teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Flip 8 Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 6.9 inç

Ana Ekran Çözünürlüğü: 2520 x 1080 piksel

Ana Ekran Teknolojisi: AMOLED 2X (1-120Hz uyarlanabilir yenileme)

Kapak Ekranı Boyutu: 4.1 inç

Kapak Ekranı Çözünürlüğü: 1048 x 948 piksel

Kapak Ekranı Teknolojisi: Super AMOLED (120Hz yenileme)

Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: Exynos 2600 (Bazı pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5)

RAM: 12 GB

Depolama (ROM): 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP (OIS) + 12 MP (Ultra Geniş Açı)

Ön Kamera: 10 MP

Batarya (Pil): 4300 mAh (45W Hızlı Şarj)

Dayanıklılık: IP48 Suya Dayanıklılık, Armor Aluminum Çerçeve

İşletim Sistemi: One UI 9 (Android 17)

Ağırlık: 180 gram

Galaxy Z Flip 8 Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy Z Flip 8'de 6,9 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızlarını ve 2520 x 1080 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran mevcut. Bununla birlikte modelin kapak ekranıysa 4,1 inç boyutlarında olmasının yanı sıra 1048 x 948 piksel çözünürlüğe ve 120Hz tazeleme hızlarına sahip.

120Hz tazeleme hızları menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda 90Hz'e kıyasla daha avantajlı. Ek olarak AMOLED paneli renk canlılığı gibi konularda LCD'ye göre daha başarılı.

Galaxy Z Flip 8 İşlemci Özellikleri Neler?

Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa Galaxy Z Flip 8, Güney Kore'de ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde Exynos 2600 işlemcisinden güç alacak. Japonya dahil diğer birçok pazarda ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılacak. Bu da markanın amiral gemisi Galaxy S serisinde uzun süredir uyguladığı bölgelere göre değişkenlik gösteren işlemci politikasıyla birebir örtüşüyor.

Galaxy Z Flip 8'in Türkiye'ye hangi işlemciyle geleceği belli değil. Ancak yüksek ihtimalle Exynos 2600 sürümünü göreceğiz. Bu donanım Genshin Impact gibi mobil oyunları 60 FPS'te oynatabiliyor.

Galaxy Z Flip 8 Kamera Özellikleri Neler?

Modelde 50 megapiksel ana ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu bulunacak. Burada ultra geniş açı sensörü sayesinde fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabileceğinizi söyleyebiliriz. Ön tarafta ise 10 megapiksel çözünürlüklü bir selfie sensörü karşımıza çıkacak.

Galaxy Z Flip 8 Batarya Özellikleri Neler?

Telefonda 45W hızlarını destekleyen 4.300 mAh'lik bir batarya mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere selefinde de aynı pil kapasitesi tercih edilmişti. Bu da yeni modelin pil ömründe devasa bir değişikliğin olmayacağı anlamına geliyor. Ancak şarj hızında 20W seviyesinde bir artış olacağını söyleyebiliriz.

Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung geçtiğimiz hafta paylaştığı bir videoyla a 22 Temmuz'da bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Marka bu etkinlikte Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8'i kullanıcıların beğenisine sunacak. Bununla birlikte Galaxy Z Flip 7'yi ülkemizde 62.497 TL civarında bulabiliyorsunuz. Yeni telefon daha güçlü olacağından 70.000 TL seviyesinde bir başlangıç fiyatına sahip olması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Flip 8 ile ilgili neler beklememiz gerektiğini artık biliyoruz. Markanın yeni katlanabilir telefonu selefi gibi amiral gemisi özelliklerine sahip olacak. Buradaki tek hayal kırıklığım batarya kapasitesinin artmaması oldu. Keşke yeni modelde daha büyük bir pil görebilseydik.