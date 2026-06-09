Samsung'un Yeni Telefonu İçin Geri Sayım Başladı! Ucuz Olacak

Samsung geçen yıl Exynos 1330 işlemci, 90Hz AMOLED ekran, 5.000 mAh batarya ve 50 megapiksel kamera gibi özelliklere sahip Galaxy A17'yi tanıttı. Şirket bir süredir bu modelin halefi üzerinde çalışıyor. Son gelişmeler ise Galaxy A18 4G olarak isimlendirilmesi beklenen yeni modelle ilgili önemli bir detayı ortaya koyuyor.

Galaxy A18 4G Samsung'un Sunucularında Tespit Edildi

Güvenilir sektör kaynakları Galaxy A18 4G'nin A185FXXU0AZF2 yazılım sürümüyle Samsung'un sunucularında tespit edildiğini paylaştı. Maalesef şu an için bu gelişme akıllı telefonun tasarımını veya herhangi bir teknik özelliğini doğrulamıyor diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

Galaxy A18 4G'nin Samsung'un Sunucularında Ortaya Çıkması Ne Anlama Geliyor?

Galaxy A18'in Samsung'un sunucularında tespit edilmesi telefon için test sürecinin tüm hızıyla devam ettiği anlamına geliyor. Bu da doğal olarak modelin yakında kullanıcıların beğenisine sunulacağı şeklinde yorumlanabilir. Zira markanın sunucularında ortaya çıkan cihazların genellikle birkaç ay içerisinde tanıtıldığını belirtelim.

Galaxy A18 4G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy A18 4G ilgili şu ana dek ortaya çıkan bilgiler fazlasıyla sınırlı. Ancak burada selefi üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Bilindiği üzere Galaxy A17 4G geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldı. Bu doğrultuda Güney Koreli markanın yeni telefonda da selefinin tanıtım takvimini takip etmesi olası. Bu da cihazın çok yüksek ihtimalle eylül veya en geç ekim ayında tanıtılacağı anlamına geliyor.

Benzer şekilde cihazın Türkiye'de satılıp satılmayacağına dair bir açıklama da yok. Galaxy A17 4G'nin ülkemizde satıldığını ise biliyoruz. Bu nedenle yaklaşan modelin de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii bu gibi detaylar için markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy A18 4G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A17'yi ülkemizde çeşitli e-ticaret sitelerinde 10.399 TL'den başlayan fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Ürünün Samsung'un resmi web sitesindeki başlangıç fiyat etiketi ise 15.999 TL seviyelerinde. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Galaxy A18'in 16.999 TL civarında bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Samsung'un A serisi akıllı telefonlarını gerçekten çok seviyorum. Daha önce markanın giriş ve orta segment A serisi telefonlarını kullanma şansım oldu. Cihazlarla ilgili deneyimlerim gerçekten olumlu diyebilirim. Benzer şekilde Galaxy A18'in de genel özellikleri itibariyle kullanıcıları tatmin edeceğini düşünüyorum. Tabii şu anda ürünle ilgili detaylar fazlasıyla sınırlı. Önümüzdeki dönemlerde konuyla ilgili daha fazla detay paylaşılacaktır.