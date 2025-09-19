Samsung Galaxy A17 4G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Akıllı telefon dünyası teslimatları başlayan iPhone 17 serisini ve önümüzdeki yılın başında tanıtılacak Galaxy S26'yı konuşmaya devam ederken, giriş segmenti telefonlarda tanıtılmaya devam ediliyor. Bir süredir sızıntılar ile gündemde olan ve hatta neredeyse tüm detayları gün yüzüne çıkan Samsung Galaxy A17 4G tanıtıldı.

Samsung Galaxy A17 4G Özellikleri ve Fiyatı

Adından da anlaşılabileceği üzere 5G desteği bulunmayan telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan versiyonu 199 Euro başlangıç fiyatıyla Almanya’da satışa sunuldu; bu Galaxy A17 5G’nin başlangıç fiyatından 30 avro daha düşük.

Galaxy A17'nin 5G ve 4G modellerini kıyasladığımızda işlemci dışında neredeyse her şey aynı. Samsung Galaxy A17 4G gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Helio G99 işlemciden alırken, 5G versiyonunda Samsung'un Exynos 1330 işlemcisi bulunuyor.

6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan Helio G99; 2 adet 2.2 GHz hızında çalışan Cortex A76 çekirdeğine ve 6 adet 2 GHz hızında çalışan Cortex A55 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Grafik tarafında ihtiyaç duyulan gücü ise Mali-G57 MC2 sağlıyor.

Toz ve su sıçramalarına karşı IP54 sertifikasına sahip olan telefonun 6.7 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Galaxy A17 4G'nin 5000 mAh bataryası 25W hızlı şarj desteğine sahip. Cihazın 50 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerasına 5 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro kamera eşlik ediyor.

Samsung, Android 15'i temel alan One UI 7 ile çalışan Galaxy A17 4G için 6 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri garantisi verdi.