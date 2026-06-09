Samsung'dan İki Telefona Daha One UI 8.5 Güncellemesi: Türkiye'de de Satılıyorlar!

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini iki telefonu için daha kullanıma sundu. Yeni sürüm şu anda sınırlı sayıda bölgede yayınlansa da önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Peki One UI 8.5 sürümünü alan Samsung modelleri hangileri? İşte merak edilen detaylar!

One UI 8.5 Güncellemesini Alan Samsung Telefonları Hangileri?

Samsung kısa bir süre önce Galaxy M15 ve Galaxy XCover 7 için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm sırasıyla M156SKSU8DZE4 ve G556BXXUFEZEB model numaralarıyla geliyor. Bununla birlikte ilk etapta Galaxy M15 için Güney Kore'de XCover 7 için ise Malezya, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerde yayında.

Söz konusu iki modelin de Türkiye'de satıldığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda şu an olmasa bile çok yakında ülkemizde kullanıcılar da önümüzdeki haftalarda yeni güncellemeyi telefonlarına yükleyebilecekler. Bunun dışında yeni yamanın 36 güvenlik sorununu ortadan kaldıran Mayıs 2026 yamasını beraberinde getirdiğini belirtelim.

Galaxy M15 ve Galaxy XCover 7 İçin Gelen One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

Şu an için Galaxy M15 ve Galaxy XCover 7 için kullanıma sunulan One UI 8.5 güncellemesinin dosya boyutlarıyla ilgili net detaylar yok. Ancak güncellemenin giriş ve orta segmentte 2-3 GB arasında bir dosya boyutlarında olduğunu söylemek mümkün. Tabii yine de bunun tahmine dayalı bir bilgi olduğunu belirtelim.

One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Kullanıcıların One UI 8.5 sürümünü yüklemek için ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Bu doğrultuda cihazınız için bir güncelleme yayınlandığında otomatik bir bildirim alırsınız. Fakat bazı durumlarda çeşitli sorunlardan dolayı bu bildirim gelmeyebiliyor. Bu durumda ise yapmanız gereken tek şey Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip etmek. Bunu yaptığınızda telefonunuz mevcut bir güncelleme olup olmadığını kontrol eder ve varsa yükler.

Editörün Yorumu

Samsung'un Türkiye'de de satılan iki telefonu için One UI 8.5 güncellemesini yayınlaması beni memnun etti. Bununla birlikte şirketin son hamlelerini düşündüğümüzde dağıtım çalışmalarının artık giriş ve orta segmentte yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Şirket kısa süre içerisinde güncelleme almayan diğer modellere de müjdeyi verecektir diye düşünüyorum.