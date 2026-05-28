Samsung'un 50 MP Kameralı Telefonu İçin Geri Sayım! Fiyatı Uygun Olacak

Samsung çok yakında orta segmente hitap edecek Galaxy A27'yi piyasaya sürecek. Daha önce temel özellikleri sızdırılan akıllı telefon son olarak tanıtım öncesi önemli bir sertifika daha aldı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A27 NBTC Sertifikası Aldı

Galaxy A27 kısa bir süre önce SM-A276B/DS model numarasıyla NBTC sertifikası aldı. Bu gelişme akıllı telefonun globalde satışa çıkacağını ve aynı zamanda çift SIM desteğine sahip olacağını doğruluyor. Bununla birlikte tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyaller veriyor demek mümkün.

Galaxy A27 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,7 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

Arka kamera: 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

Ön kamera: 12 MP

Ön kamera video: 4K 30 FPS

Arka kamera video: 4K 30 FPS

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj

Galaxy A27 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisine yer verilecek. Bu donanım 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 5 nm tabanlı diğer yongalara kıyasla daha hızlı çalıştığı, daha az güç tükettiği ve aynı zamanda daha az ısındığı şeklinde yorumlanabilir. Selefinde 5 nm mimarili Exynos 1380 yongası kullanılmıştı.

Bu donanım halihazırda Galaxy A36 5G, Redmi Note 15 5G ve Poco M8 5G gibi orta segmente hitap eden modellerde karşımıza çıkıyor. Oyun performansındaysa PUBG Mobile'ı 40-60 FPS arasında çalıştırabildiğini belirtelim. Oyunlarda minimum akıcılık seviyesinin 30 FPS olduğunu dikkate aldığımızda bu sonuçların gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy A27 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro yer alacak. Önde ise 12 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak. Hatırlanacağı üzere selefinde de aynı kamera özellikleri tercih edilmişti. Bu da yeni modelin selefiyle benzer bir kamera deneyimi sunacağı şeklinde yorumlanabilir.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Bununla birlikte makro kamerayla ise küçük detayları rahatlıkla fotoğraflayabiliyorsunuz.

Galaxy A27 Bataryası Nasıl Olacak?

Galaxy A27 45W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh kapasiteli bir pilden beslenecek. Bir önceki modelde 25W destekli 5.000 mAh'lik bir bataryanın mevcut olduğunu göz önüne aldığımızda şarj hızlarında ciddi bir artışın olacağını söylemek mümkün. Bu da kullanıcıların telefonun şarj olması için uzun süreler beklemeyeceği anlamına geliyor.

Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A26 geçtiğimiz yılın mart ayında kullanıcılara sunuldu. Henüz kesin olmasa da Galaxy A27'nin temmuz veya ağustos aylarında piyasaya sürülme ihtimali söz konusu. Bunun dışında bir önceki nesli ülkemizde 16.194 TL'den satıldığını biliyoruz. Yeni model selefinden daha güçlü olacağından 20.000 TL civarında bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Daha önce Samsung'un A serisini kullanma şansım oldu. Açıkcası genel performans olarak beni memnun etmeyi başarmıştı. Bu nedenle Galaxy A27'den de beklentim büyük. İşlemcinin daha güçlü olması ve şarj hızlarını artması gibi detaylar kullanıcıları tatmin edecektir diye düşünüyorum.