Samsung'un En Şık Modelleri Olmaya Aday A36 ve A26'nın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung'un yakın zamanda piyasaya süreceğini açıkladığı iki yeni telefon modeli, orta segmentte dikkat çekiyor: Galaxy A26 ve Galaxy A36 modelleri için yeşil ışık yakıldı. Peki Türkiye'ye gelecek mi, gelecekse ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar...

Awesome Black ve Awesome Lavender renk seçenekleriyle gelecek olan A36 için Best Buy'a özel Awesome Lime rengi de bulunuyor. Bu model, 128GB depolama alanı ile geliyor fakat microSD kart desteği bulunmuyor.

Diğer yandan, Galaxy A26 ise 28 Mart'ta piyasaya çıkacak ve sadece siyah renkte olacak. A26, 256GB depolama alanı sunuyor ve microSD kart yuvası mevcut.

Galaxy A26 ve Galaxy A36 Ortak Özellikleri

Her iki telefonun da paylaştığı bazı ortak özellikler var. Örneğin aralarındaki fiyat ve performans farkına rağmen ikisinin de IP67 sertifikası bulunuyor. Yani ikisi de suya ve toza dayanıklık gösteriyor.

6.7 inç 120Hz AMOLED ekran ve 5000 mAh bataryanın yanı sıra 50 megapiksellik kamerasıyla da dikkat çeken bu telefonun önü ve arkası Gorilla Glass Victus+ tarafından korunuyor.

Samsung'un en önemli kozu One UI 7 güncellemesi de bu telefonlarla birlikte geliyor. İkisi de Android 15 tabanlı.

Bu kulvarda fiyatlar oldukça rekabetçi:

Galaxy A26 256 GB 299 dolardan satışa çıkacak.

128GB'lık Galaxy A36 ise 399 dolarlık bir etiketle gelecek.

Farklı Şarj Desteği ve Kameralar

Bu iki modelin arasında farklılıklar da var. Elbette ki biri diğerine üstün olduğundan bu beklendik. İşlemcilerle başlayalım:

Galaxy A26, Exynos 1380 işlemcisiyle çalışıyor; bu çip, geçen yıl Galaxy A35 'te kullanılmıştı.

işlemcisiyle çalışıyor; bu çip, geçen yıl 'te kullanılmıştı. Galaxy A36 ise Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisiyle donatılmış; bu çip, CPU performansı bakımından Exynos 1380'a göre %8 daha hızlı.

Şarj desteği nde de fark var: A36, 45W süper hızlı şarj desteğine sahipken, A26 maksimum 25W şarj sunuyor.

nde de fark var: A36, 45W süper hızlı şarj desteğine sahipken, A26 maksimum 25W şarj sunuyor. Galaxy A36'nın ön kamerası, 12MP çözünürlüğünde ve 10-bit HDR kaydı yapabiliyor.

12MP çözünürlüğünde ve yapabiliyor. Ekran parlaklığı da farklılık gösteriyor; A36'nın ekranı 1200 nit'e ulaşabiliyor, A26'nın ekranı ise maksimum 1000 nit parlaklığa sahip.

Telefonların Mart 26'da piyasaya sürüleceği açıklandı.