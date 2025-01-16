iPhone 18 ve Galaxy S26 Görünmez Batarya Teknolojiyle Gelebilir

2025 yılının amiral gemisi telefonları, yüksek enerji verimliliği ile uzun pil ömrü sunmak istiyor.

Galaxy S24 Ultra ve iPhone 16 Pro Max, mevcut teknolojiyle etkileyici pil performansları sergilerken, Galaxy S26 ve iPhone 18 modelleri, kasaya entegre edilmiş/yığınlı pil (stacked battery) teknolojisi ile bu sınırları aşma hedefi peşinde.

Bu tarz yeni bir pil teknolojisi özellikle iPhone Air ve Galaxy Slim gibi ultra ince modeller ve katlanabilir modeller için devrim niteliğinde olacak.

Günümüz cihazlarının kullandığı piller; katot, ayırıcı ve anotun silindirik bir yapı oluşturacak şekilde sarılmasıyla elde ediliyor ve bu yönteme "jelly roll" deniyor. Yığınlı piller ise bu bileşenleri katmanlar halinde üst üste düzenliyor. Peki farkı ne?

Entegre Pillerin Avantajları

Pil kapasitesinde %10'a varan artış sağlayan bu teknoloji hacmi ve enerji yoğunluğu daha verimli bir şekilde kullanabiliyor. Örnek olarak Galaxy S modelinde kullanılan 5,000 mAh kapasiteli pili baz alalım.

Yığınlı, yani entegre bir yapı kullanılırsa 5,500 mAh kapasiteye yükselebilir ki bu pil ömründe hatırı sayılır bir değer artışı demek oluyor. Yığınlı pillerin, hem ultra ince hem de kalın cihazlarda faydalı olması bekleniyor.

Teknolojiden yararlanabilecek modeller şöyle:

Galaxy S26 Slim ve iPhone 18 Air gibi ince telefonlar,

gibi ince telefonlar, Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 gibi katlanabilir cihazlar,

gibi katlanabilir cihazlar, Galaxy S26 Ultra ve iPhone 18 Pro Max gibi yüksek kapasiteli cihazlar.

Diğer Pil Teknolojilerinin Duyurulması Yakın

Samsung ve Apple, yığınlı pilin yanı sıra farklı pil inovasyonları üzerinde de çalışıyor. Örneğin silisyum-karbon bazlı piller Çinli üreticiler tarafından şimdiden kullanılıyor. Katı halli piller ise daha güvenli ve uzun ömürlü seçenekler olarak öne çıkıyor.

Samsung SDI, 2025 yılı boyunca bu yeni pil teknolojisini test edecek. Başarılı olması halinde, bu teknoloji hem iPhone 18 hem de Galaxy S26 gibi modellerde kullanılabilir. Apple'ın da bu gelişmeleri yakından takip ettiği biliniyor.

Sizce bu yeni pil teknolojileri, telefonların pil ömrü sorununu tamamen çözebilir mi? Yorumlarda buluşalım!