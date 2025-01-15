Samsung Galaxy S25 Unpacked 2025 Etkinliğinde Bizi Neler Bekliyor?

Samsung'un 2025 yılındaki ilk büyük etkinliği olan Galaxy Unpacked, 22 Ocak'ta ABD'nin San Jose şehrinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte, "Samsung’un bir sonraki büyük olayı" tanıtılacak. Peki bu etkinlikte neler görebiliriz? İşte beklenenler:

Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra

Samsung, Galaxy S serisinin yeni üyelerini tanıtmaya hazırlanıyor. Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi, Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra olarak üç farklı modelle karşılaşmamız neredeyse kesin.

Galaxy S25: 6.2 inç

6.2 inç Galaxy S25+ : 6.7 inç

: 6.7 inç Galaxy S25 Ultra: 6.9 inç (bir tık daha büyük)

Sızdırılan görüntülere göre cihazlar, daha ince çerçeveler, yuvarlatılmış köşeler ve düz kenarlar gibi küçük tasarım değişikliklerine sahip olacak. Ancak radikal bir değişiklik yapılacak gibi durmuyor.

ABD'de satılacak modellerde Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılacak. Bu çip, %45 daha hızlı performans sunarken %27 daha az enerji tüketecek. Bazı kaynaklar, bu yıl Exynos işlemcilerin tamamen bırakılacağını iddia ediyor.

Galaxy Ring 2 ve AR Gözlükler

Galaxy Ring 2'nin tanıtımı da gündemde. Yeni modelin, 11 farklı boyut seçeneği ve daha gelişmiş sensörler sunması bekleniyor. Ayrıca cihazın yedi günü aşan pil ömrü olduğu belirtiliyor. AR Gözlükler ise Samsung'un geleceğe yönelik yatırımlarından biri.

Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirilen gözlükler, artırılmış gerçeklik deneyimi sunacaksa da bu ürünün detaylarının sadece kısa bir tanıtımla sınırlı kalacağı düşünülüyor. Yani somut bir şey görmeyebiliriz.

One UI 7 ve AI Yenilikleri

Samsung'un yeni kullanıcı arayüzü One UI 7, Android 15 tabanlı olarak gelecek. Şirket, cihazlarının "gerçek bir yapay zekalı yol arkadaşı" olacağını iddia ediyor. Söylentilere göre, Galaxy S25 serisi kişiselleştirilmiş kıyafet önerileri ve ulaşım bilgileri sunan bir AI Asistanı ile donatılacak.

Son paylaşılan teaser videosunda görüldüğü üzere Galaxy AI artık çok daha kapsamlı ve tek bir komutla birden fazla uygulama arasında geçiş yaparak tarih belirliyor, konum buluyor, mesaj atıyor ve planlama yapıyor.

Samsung Galaxy S25 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Unpacked etkinliğinde sürpriz yenilikler görecek miyiz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!