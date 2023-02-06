Samsung'un Galaxy Buds 2 Kulaklığına Önemli Bir Güncelleme Geldi

Samsung'un Galaxy S23 ile birlikte yeni kulaklıklarını görmemiş olabiliriz ancak bu durum Galaxy Buds 2 için kulaklık şarjını iyileştireceği söylenen yeni bir güncellemenin yayınlanmasını engellemedi.

Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 ile birlikte piyasaya sürüldükten sonra Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro'nun biraz daha az "premium" alternatifi konumuna geçti. 2022'nin ortalarında piyasaya sürüldüğünden bu yana kulaklıklar genel dinleme deneyimini iyileştirmeye yardımcı olmak için bir dizi güncelleme ve düzeltme aldı. En dikkat çekici olanı, başlangıçta Galaxy Buds 2 Pro ile sınırlı olan 360 Audio'nun eklenmesi olmuştu.

Galaxy Buds 2'nin Yeni Güncellemesi Neler Getiriyor?

Galaxy Buds 2 için en son güncelleme yayınlandı ve SamMobile'a göre en önemli düzeltme şarj kararlılığı ve tutarlılığı. Bu iyileştirmelerin şikayetler sonrası mı geldiği yoksa Samsung'un premium Bluetooth kulaklıklarla ilgili tespit ettiği olası sorunlarla mı ilgili olduğu belirsiz.

R177XXU0AWA3 ürün yazılımı sürümü şu anda yalnızca Galaxy Buds 2 için belirtilen bu şarj düzeltmesiyle birlikte kullanıma sunuluyor. Güncelleme ilk olarak Güney Kore'de yayınlandı ancak ilerleyen haftalarda globalde de sunulacak.

Peki siz Galaxy Buds 2 kullandınız mı? Kulaklıktan memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.