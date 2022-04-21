Samsung Galaxy Buds 2 ve Buds Live'a 360 Derece Ses Desteği Geldi

Samsung'un Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğiyle istemediğiniz sesleri bloke eden ve arka plan gürültüsünü %98 oranına kadar azaltabilme kapasitesi bulunan Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Live kulaklıkları, son güncelleme ile birlikte 'Galaxy Buds Pro' modelinde sunulan 360 derece ses desteğine kavuştu.

Samsung'un geliştirilmiş ses özellikleri ile kullanıcılara eşsiz bir ses deneyimi sunan Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Live kulaklıkları, yeni güncelleme ile Dolby Head Tracking™ teknolojisi temelli 360 derece ses desteğine sahip oldu.

Samsung Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Live, Aktif Gürültü Önleme (ANC) dâhil birçok Galaxy Buds Pro özelliğini kullanıcılara sunuyordu. Yeni güncelleme ile birlikte gelen 360 derece ses desteği, kullanıcıların sinema benzeri ses deneyimi yaşamasına imkân sunuyor. Ayrıca güncelleme, aramalardaki ses kalitesine artış getirirken, Bluetooth bağlantı problemlerini de ortadan kaldırıyor. Samsung'un bu yeni güncellemesi 'Galaxy Wearable' uygulaması üzerinden indirilebiliyor.

Samsung Galaxy Buds 2'nin İki Yollu Dinamik Hoparlörleri

Samsung Galaxy Buds 2, iki yollu dinamik hoparlörlerle güçlü ve derin baslardan berrak tiz seslere, tüm sesleri keyifle dinleme imkânı sağlarken, ses deneyiminin her anını zenginleştiren dengeli bir ses kalitesi sunuyor. Makine öğrenme temelli çözümü ile istenmeyen sesleri filtrelerken üç mikrofon ve dâhili ses yükseltme birimi ile daha net çağrılar yapmaya yardımcı oluyor. Yuvarlak tasarımı ise dış mekanlardaki çağrıları daha net duyabilmek için rüzgâr etkisini en aza indiriyor.

Galaxy Buds 2, her biri sadece 5 gram ağırlığındaki kulaklıkları ile hareketli ve sportif yaşam tarzlarına da uyum sağlarken, üç farklı boyuttaki yumuşak ve esnek silikon kulaklık ucu ile mümkün olan en iyi Aktif Gürültü Önleme (ANC) deneyimini yaşatıyor. Galaxy Buds 2'nin uzun süre dayanan pil ömrü, 5 saate kadar oynatma süresi sağlarken tam dolu şarj kutusu ile bu süreye 15 saat daha eklenebiliyor.

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