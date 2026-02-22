AirPods'a Rakip Olacak Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun Fiyat Sızdırıldı

Samsung, 25 Şubat'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy S26 modellerini tanıtacak. Ancak şirketin göstereceği yeni ürünler bunlarla sınırlı değil. Şirket, Apple'ın AirPods 4 ve AirPods Pro 3 hamlesine bir yanıt olarak Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro isimli kablosuz kulaklık modellerini de tanıtacak. Son olarak söz konusu kulaklıkların fiyatları sızdırıldı.

Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro'nun Kaç TL Olacak?

Samsung'un yeni kulaklıklarının fiyatı sızdırıldı. Buna göre şirket Galaxy Buds 4 için 179,99 dolar yani yaklaşık 7.900 TL değerinde bir fiyat etiketi belirledi. Deaha gelişmiş olan Galaxy Buds 4 Pro ise 249,99 dolar yani yaklaşık 11.900 TL'den satışa çıkacak. Kıyaslamak gerekirse AirPods 4, 6.699 TL, AirPods Pro 3 ise yaklaşık 12 bin TL'ye satılıyor.

Yani Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun Apple'ın kulaklıklarına kıyasla daha uygun fiyatlı olacağını söyleyebiliriz. Şirketin bir önceki kulaklıkları Galaxy Buds 3 Türkiye'de 4.499 TL, Galaxy Buds 3 Pro ise 6.999 TL'den satışa çıkmıştı. Buna göre standart modelde yüzde 75, Pro modelde ise yüzde 70'e yakın bir artış göze çarpıyor. Elbette ki o zaman TL dolar karşısında yaklaşık 11 TL daha değerliydi.

Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro Muhtemel Özellikleri

Galaxy Buds 4 Pro, sızıntılara göre tasarım açısından ciddi bir değişime uğrayacak. Önceki neslin köşeli yapısı yerini daha yuvarlak, metal aksamlı ve şık bir profile bırakacak. Şarj kutusunda da farklı bir yola gidilecek ve saydam kapak ile kulaklıkların yatay yerleştirildiği yeni bir tasarım tercih edilecek.

Özellik tarafında ise baş hareketleriyle kontrol öne çıkıyor. Başı sallayarak arama yanıtlamak ya da bildirimleri yönetmek mümkün olacak. Geliştirilmiş aktif gürültü engelleme, çift yönlü sürücüler, 26 saate kadar pil ömrü ve Bluetooth 5.4 desteğiyle birlikte IP57 su geçirmezlik sertifikasının da gelmesi bekleniyor.

Standart Galaxy Buds 4 ise kulak tıkacı olmayan açık tasarımıyla dikkat çekiyor. Pro modeldeki baş hareketiyle kontrol ve gelişmiş ses teknolojilerinin bu modelde de olma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca aktif gürültü engelleme ve gerçek zamanlı çeviri özelliklerinin bu modele de geleceği konuşuluyor.