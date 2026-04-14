144Hz OLED Ekranlı Tablet Yolda! 16 GB RAM ve 8.000 mAh Bataryası Var

OPPO'nun yeni tableti Pad Mini'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce tanıtım tarihi açıklanan Pad Mini'nin bu kez renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazda üç farklı renk seçeneği bulunacak. Cihaz ayrıca Qualcomm tarafından çok güçlü bir Snapdragon işlemcisine de sahip.

OPPO Pad Mini'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

OPPO Pad Mini'nin renk seçenekleri arasında mor, yeşil ve gri yer alacak. Tabletin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OPPO logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

OPPO Pad Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu : 8.8 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

RAM seçenekleri : 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama seçenekleri : 256 GB / 512 GB

Arka kamera : 13 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj : 67W

Ağırlık: 279 gram

Kalınlık: 5,39 mm

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Pad Mini'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni tableti, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde tabelt kısa sürede şarj olabilecek. Bu arada OPPO Pad 5'te 10.420 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Pad Mini'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pad Mini gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha düşük güç tüketiyor hem de daha yüksek hız sunuyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Söz konusu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani tablette en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Snapdragon 8 Gen 5'in daha önce OnePlus Ace 6T, OnePlus 15R, Realme Neo 8 ve dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti.

OPPO Pad Mini'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin ekranı 8,8 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. OLED ekranın birden fazla avantajı bulunuyor. Örneğin siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor. Ayrıca bu ekran çok canlı renklere sahip.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edildiğini belirtelim. Örenğin web sayfalarında kaydırma yaparken veya menülerde gezerken bile bu hissediliyor. Pad 5'te 2120 x 3000 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Pad 5'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 1100 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, tabletin yalnızca aydınlık odalarda değil aynı zamanda dışarıda da rahatça kullanılabilmesini sağlayacak. Dolayısıyla tableti kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmayacak.

OPPO Pad Mini'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Pad Mini'nin arka yüzeyinde video kaydı, belge tarama ve fotoğraf çekme gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekme ve görüntülü görüşme gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Pad 5'te ön ve arka yüzeyde 8 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer aldığını belirtelim.

OPPO Pad Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad Mini, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pad 5, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Pad Mini Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Pad Mini 'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satışa sunulmamıştı. Dolayısıyla Pad Mini'n in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

OPPO Pad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Android 16 tabanlı ColorOS ile birlikte gelmesi beklenen 16 OPPO Pad SE için 899 yuan (5.884 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad Mini'nin Pad SE'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 1300 yuan (8.509 TL) civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir.

Tahmini başlangıç fiyatı göz önünde bulundurulduğunda Pad Mini, Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı Android tabletin farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle OPPO Pad Mini'nin tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekler, tabletin daha şık bir görünüme sahip olmasını sağladığını düşünüyorum. Bu arada tablet yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Çok güçlü işlemci sayesinde en iyi grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil younların bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabileceğini söyleyebilirim.

Benim için işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi ve ekran özellikleriyle de oldukça önemli çünkü bunlar, tablet kullanımını doğrudan etkiliyor. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın keyifli olduğunu belirteyim. Ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak ve böylece şarj işlemine sık sık ihtiyaç duyulmayacak.