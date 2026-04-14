OnePlus'tan 13.380 mAh Bataryalı Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OnePlus, Pad 4 isimli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Pad 4'ün özellikleri ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Tablet ayrıca yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus Pad 4'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

13,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 13.380 mAh

13.380 mAh Hızlı Şarj: 80W

OnePlus Pad 4'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni tabletinde Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Oyun gibi ağır işlerde 4.6 GHz hızındaki iki çekirdeği, internette gezinme ve video izleme gibi aktivitelerde ise 3.62 GHz hızındaki altı çekirdek devreye giriyor.

Güçlü işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dâhil pek çok telefonda tercih edilmişti. OnePlus Pad 3'te ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus Pad 4'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pad 4'ün ekranı 13,2 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pad 3'te 13,2 inç ekran boyutu, 2400 x 3392 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

Pad 3'ün ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 900 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık değeri, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Cihaz ayrıca 144Hz yenileme hızı sunabilir. Yüksek yenileme hızının akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağladığını belirtelim.

OnePlus Pad 4'ün Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni tableti, 13.380 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Pad 3'te 12.140 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni modelde batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

OnePlus Pad 4'ün Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydı ve belge taramak gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Pad 3'te ise 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Dolayısıyla yeni modelde de 8 megapiksel bir ön kamera görebiliriz.

OnePlus Pad 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Pad 4'ün 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımal birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pad 3, geçtiğimzi yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Pad 4 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Pad 4'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 3 satılmıyor. Dolayısıyla Pad 4'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OnePlus Pad 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Pad 3 için 700 dolar (31.313 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 4'ün önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 750 dolar (33.550 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 42 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OnePlus Pad 4'ün işlemcisi ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Çok güçlü işlemci sayesinde tabletin Genshin Impact gibi en iyi grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabileceğini söyleyebilirim.

Tabletin ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Uzun pil ömrü sayesinde powerbank taşınmasına bile gerek kalmayacak. Bence IPS LCD yerine OLED tercih edilse daha iyi olurdu çünkü OLED, siyahları derin siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnede grileşme problemi olmuyor. OLED ayrıca renkleri çok canlı gösteriyor.