Araba Değil, Sanki Ev: Voyah Taishan X8'in Görüntüleri Paylaşıldı

Voyah, sizi arabada değil de sanki evinizdeymişsiniz gibi hissettirecek yeni otomobili Taishan X8'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce aracı merkezine alan pek çok paylaşımda bulunan marka, şimdi de özellikle uzun seyahatler yaparken eğer dinlenmek isterseniz otomobili çok rahat bir eve dönüştürecek kilit özelliğinin görüntülerini yayınladı.

Voyah Taishan X8'in Özellikleri Neler Olacak?

Voyah Taishan X8 özellikle konfor öncelikli bir otomobil olacak. Sadece tek bir dokunuşla uyku moduna geçiş yapabileceksiniz. Bu modun etkinleştirilmesi durumunda camlar otomatik olarak kapanacak ve gizlilik modu devreye alınacak. Ayrıca arka koltuklar otomatik olarak katlanacak ve yatak otomatik olarak şişirilmeye başlanacak.

Tüm bu özellikler sayesinde sadece bir dakika içinde yatakta uyumaya başlayabileceksiniz. Pek çok kişi arabada uyumayı konforlu bulmasa da yatağın uzunluğu 2,1 metre olduğu için uzun boylu kişilerin dahi böyle bir sorunu olmayacağını söylemek mümkün. Marka, tasarım tarafında kişinin uzun boylu olması gibi tüm bu olasılıkları göz önünde bulundurmuş gibi görünüyor.

Bu arada araç 220 volt güç çıkışı sunacak. Böylece sadece ulaşım amaçlı bir otomobil olmanın ötesine geçecek. Eğer hafta sonları kamp yapmak gibi evden uzakta aktivitelerle ilgileniyorsanız cihazlarınızı nasıl şarj edeceğiniz konusunda endişelenmenize gerek bırakmayacaktır. Bu konu ile ilgili ihtiyaçlarınızı âdeta tekerlekli powerbank olarak işlev üstlenecektir.

Voyah Taishan X8'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Aracın iç tarafında 15,6 inçlik çift ekran mevcut. Ayrıca yolcu tarafı için de bir ekran mevcut. Bu da müzik dinleme ve video izleme gibi amaçlarla kullanıma uygun. Yeni araç, dış kısım için gri, gümüş, siyah, beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere toplam 6 renk seçeneği ile gelecek. İç kısım için koyu mor ve kırmızı tonlara sahip mürdüm, turuncu ve beyaz olmak üzere üç renk arasından tercih yapılabilecek.

Bu arada araba, 5200 mm uzunluğa, 2025 mm genişliğe ve 1814 mm yüksekliğe sahip olacak. Büyük SUV söz konusu olduğunda şu an ilk akıllara gelen modellerden BMW X5 bile şu an 4.935 mm uzunluğa, 2.004 genişliğe ve 1.765 uzunluğa sahip. Yani Taishan X8'in gerçekten çok büyük olduğunu, bunun da araç içinde çok rahat etmenizi sağlayacağını söyleyebiliriz.

Voyah Taishan X8 Türkiye'de Satılacak mı?

Voyah Taishan X8'in Türkiye'de satılıp satılmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadı ancak bu yılın başlarında Instagram üzerinden yapılan paylaşıma göre Voyah modeller için Türkiye'de üretime başlanması planlanıyor. Bu da yeni otomobilin Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalini artırıyor. Tabii, Türkiye'de üretilmesi durumunda ek gümrük vergilerinden muaf olacaktır. Bunun avantajını ise fiyat tarafında görebiliriz.

Editörün Yorumu

Voyah Taishan X8'in konfor ağırlıklı bir otomobil olması sayesinde çok geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini üzerinde toplayacağını düşünüyorum. Sadece bir dokunuşla saniyeler içinde uyumanız için ortam sağlıyor. Bunun uzun yolculuklar sırasında ciddi avantaj sağlayacağı kanaatindeyim. Türkiye'de satılması hâlinde epey ilgi görebilir.