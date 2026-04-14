Hızlı ve Öfkeli'nin Efsane İsmi Dönüyor! Skyline'dan İlk Görüntü Geldi

Hızlı ve Öfkeli serisi için büyük öneme sahip olan Nissan Skyline'ın ilk görselleri yayınlandı. Bu görseller, aracı net bir şekilde ortaya koymasa da tasarım tarafında ne tür değişiklikler olacağı hakkında fikir edinme imkânı sağladı. Görünüşe bakılacak olursa araç eskisinin aynısı olmayacak fakat Skyline ile özdeşleşen bazı detaylar korunmaya devam edecek.

Yeni Nesil Nissan Skyline'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Hatırlayacak olursanız Nissan'ın tasarımdan sorumlu yöneticisi Alfonso Albaisa, Skyline'ın geçmişten önemli izler taşıyacağına fakat bunun tam olarak eskisinin aynısı olmayacağına işaret etmişti. Yeni paylaşılan görüntüler ise Albaisa'nın tarif ettiği modeli aynı şekilde yansıtıyor. Ön kısımda dikey aydınlatma tercih ediliyor. Keskin hatları ile bulunduğu ortamda dikkatleri doğrudan üzerine çekecek.

Arka tarafa geçtiğimizde yuvarlak farların hâlâ Skyline'ın bir parçası olarak korunmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu farlar dışarı doğru hafif çıkıntılı olarak duruyor. Ayrıca çamurluk üzerinde de belirgin bir Skyline yazısı yer alıyor. Genel olarak ele alırsak orijinal Skyline modellerinden önemli ayrıntılar içerdiğini ancak bunun öncekilerden daha agresif bir duruşa sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Nesil Nissan Skyline'ın Özellikleri Neler Olacak?

Albaisa, Skyline'ın Nissan Z ile GT-R arasında bir yerde konumlanacağına işaret etmişti. Bu otomobilin 3,0 litrelik çift turboşarjlı V6 motorun özel bir sürümü ile beraber gelmesi bekleniyor. Z Nismo'da 420 beygir gücü üreten bu motorun yeniden elden geçirilmesi ile 450 beygire kadar güç sunacağı öngörülüyor. Arkadan itişli olması beklenen arabanın manuel şanzıman seçeneğiyle de sunulması planlanıyor.

Motor eğer gerçekten de bu beygir gücünü üretirse aracın 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması oldukça az bir zaman alabilir. Gaza bastığımızda bunun ne kadar güçlü bir araba olduğunu hissedebiliriz. Tabii, bu kadar yüksek beygir gücüne sahip otomobili manuel vitesle yönetmek için gerçekten iyi bir sürücü olmak gerekecektir.

Yeni Nesil Nissan Skyline Ne Zaman Tanıtılacak?

Nissan tarafından paylaşılan yeni görüntülerle birlikte yeni nesil Skyline'ın yolda olduğu doğrulandı ancak aracın tüm ayrıntılarının netlik kazanması en azından bu yıl içinde pek olası görünmüyor. Büyük bir olasılıkla resmî lansmanı 2027 yılında yapılacak. İlk olarak Japonya'da sunulmayacak başlanacak, bunun da 2027'nin sonunu bulması olası. Diğer pazarlara daha sonra Infiniti markası altında gelmesi bekleniyor.

Yeni Nesil Nissan Skyline Türkiye'de Satılacak mı?

Nissan Skyline'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Her ne kadar araba diğer pazarlara Skyline ile aynı platformu paylaşan Infiniti markası altında gelecek olsa da Infiniti şu an Türkiye'de sıfır araç satmıyor. Dolayısıyla eğer planlarda da değişiklik olmazsa bu aracın Türkiye'deki kullanıcılarla "doğrudan" buluşması pek olası görünmüyor.

Editörün Yorumu

Hızlı ve Öfkeli, bir dönem dünyanın Skyline ismini duymasını sağlamıştı. Bu ismin yıllar sonra etkili şekilde geri dönüş yaptığını görmenin özellikle otomobil tutkunları açısından epey nostaljik olacağını söyleyebilirim. Elbette ki şu an elimizdeki ipucu epey sınırlı ama bu görseller bile oldukça dikkat çekici bir arabanın yolda olduğunu gösteriyor.