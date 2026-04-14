18 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

Motorola'nın merakla beklenen katlanabilir telefonu Razr 70'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Razr 70'in yeni görüntüleri paylaşıldı. Çok şık bir görünüme sahip katlanabilir telefonda dört farklı renk seçeneği bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekran dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Motorola Razr 70'in Tassarımı Nasıl Olacak?

Motorola Razr 70'in tasarımı, Razr 60'a çok benzeyecek. Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları bulunacak. Razr 70'in renk seçenekleri arasında yeşil, koyu gri, beyaz ve pembe bulunacak.

Motorola Razr 70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

1080 x 2640 piksel Ana Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İkinci Ekran Boyutu: 3,63 inç

3,63 inç İkinci Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İkinci Ekran Boyutu: 1056 x 1066 piksel

1056 x 1066 piksel İşlemci: 2.75 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci

2.75 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci RAM: 18 GB'a kadar

18 GB'a kadar Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 4.500 mAh

4.500 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ağırlık: 188 gram

Motorola Razr 70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Razr 70'te 2.75 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak Razr 60'ta Dimensity 7400X tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7400X işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, donanımı çok zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştıracaktır. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha yüksek hızda çalışıyor ve daha yüksek verimlilik sunuyor.

Motorola Razr 70'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Motorola'nın yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek

Karşılaştırma yapmak gerekirse Razr 60'ta 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu modelin de 4K ve 1080p çzöünürlüklerinde video kaydı yapabildiğini belirtelim.

Motorola Razr 70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu, 6,9 inç büyüklüğüne sahip ekran bulunacak. Cihaz, OLED ekranda 1080 x 2640 piksel çözünürlük sunacak. 3,63 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Razr 60'ta pOLED, 1080 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit maksimum parlaklık yer alıyor.

Razr 60'ın ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.000 nit veya üzeri bir parlaklık ile birlikte gelebilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yani dışarıda telefonu kullanmak için ek çaba sarf etmeye gerek kalmayacak.

Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edildiğini belirtelim. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu net bir şekilde hissediliyor. OLED ekranda siyahların derin siyah olarak sunulduğunu belirtelim. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Ayrıca bu ekranda renklerin çok canlı olduğunu belirtelim.

Motorola Razr 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Razr 70'in 2026 yılının nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber katlanabilir telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Razr 60, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Razr 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Razr 70'in Türkyie'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon Razr 70'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Motorola Razr 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60 şu anda 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Razr 70'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 55 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Dikey olarak katlanabilen telefonlarda bence kapak kısmının tamamında ekranın olması oldukça kullanışlı oluyor. Bundan dolayı Razr 60'ın tasarımını çok beğeniyordum. Razr 70'te de aynı tasarımın tercih edilmesinin önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu arada yeni telefonun renk seçeneklerini çok sevdim. Bu renkler, cihazın çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış.

Cihaz yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Telefonun işlemcisi henüz belli değil ancak önceki modeli göz önünde bulundurduğumda Razr 70'in sorunsuz bir oyun deneyimi sunacağını düşünüyorum.