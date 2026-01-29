Kafa Hareketiyle Kontrol Edilen Kulaklık Yolda! Fiyatı Sızdırıldı

Samsung'un büyük bir merakla beklenen yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni ortaya çıkan bilgilerle birlikte cihazın hangi fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceği açıklığa kavuştu.

Galaxy Buds 4 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Buds 4 için 179 euro (9 bin 312 TL), Galaxy Buds 4 Pro içinse 249 euro (12 bin 957 TL) fiyat etiketi belirlenecek. Yeni kulaklıkların Galaxy S26 serisi ile beraber 25 Şubat 2026 tarihinde düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Galaxy Buds 4 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy Buds 4 Pro'nun Buds 3 serisindeki gibi keskin hatlara sahip olmayacağı, bunun yerine daha düz ve sade bir tasarımın tercih edileceği iddia edildi. Bununla birlikte şarj kutusu için de önemli değişiklikler bekleniyor. Kulaklıklar, şarj kutusuna dikey değil, yatay olarak yerleştirilecek.

Cihazın batarya kapasitesinde önemli artış yaşanacak. Bu kapasite, 53 mAh'den 61 mAh'e ulaşacak. Önceki modelle kıyasladığımızda pil ömrünün daha uzun olacağını söyleyebiliriz. Standart model ise batarya kapasitesini korumaya devam edecek fakat verimlilik artışı sayesinde bu model de pil ömrü açısından kullanıcıların beklentisini karşılayacak gibi görünüyor.

Kulaklığın en dikkat çekici özelliklerinin başında gelen aramalara cevap vermek ya da reddetmek için başı iki yana sallama gibi kafa hareketleri ile uyumlu kontrol özelliklerine sahip olması gelecek. Şarj kutusu ise telefonunuzu bulmak için kullanabileceğiniz özel bir düğme yer alacak. Bu düğme, cihazın yüksek seste çalmasını sağlayarak zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak.