Bütçe Dostu Kulaklık Tanıtıldı! 35 Saat Pil Ömrü ve Dahası
Redmi Buds 8 Pro'nun tanıtımı gerçekleştirildi. Üç renk seçeneği ile birlikte gelen kulaklığın bütçe dostu bir fiyat etiketi bulunuyor. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- REDMI Buds 8 Pro için 399 yuan (2 bin 497 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Cihaz, dinleme ve konuşma için gürültü engelleme özelliğine sahip.
- Kablosuz kulaklık, beş dakikalık şarjla iki saatlik kullanım imkânı sunuyor.
Xiaomi, Redmi Buds 8 Pro modelini tanıttı. Yeni kulaklık, gürültü engelleme başta olmak üzere pek çok etkileyici özellikle birlikte geliyor. Uzun pil ömrü ile dikkat çeken yeni cihaz, kısa süreli şarjın ardından size uzun bir süre boyunca kullanım imkânı sunuyor.
Redmi Buds 8 Pro Özellikleri
- Gürültü Engelleme (ANC): 55 dB'e kadar (Deep Space Noise Cancelling 3.0)
- Arama Gürültü Engelleme: 95 dB'e kadar çevresel gürültü baskılama ve rüzgar uğultusu giderme
- Pil Ömrü (Kulaklık): 8,5 saate kadar
- Pil Ömrü (Kutu ile Toplam): 35 saate kadar
- Hızlı Şarj: 5 dakika şarj ile 2 saat dinleme
- Bağlantı Teknolojisi: Bluetooth 5.4
- Çoklu Bağlantı: Aynı anda iki cihaza bağlanabilme desteği
- Sertifikasyon: IP54 (Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı)
- Ağırlık: Kulaklık (tek) 5,3 gram / Şarj kutusu 47 gram
- Renk Seçenekleri: Mavi, beyaz, siyah
Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max modelleri ile birlikte tanıtılan Redmi Buds 8 Pro, bir adet 11 mm dinamik sürücü ve iki adet 6,7 mm piezoelektrik seramik sürücü olmak üzere toplam üç sürücü ile birlikte geliyor. Bu hem daha derin baslar hem daha net tizler elde etmenize olanak tanıyor.
Hi-Res Audio Wireless sertifikasına sahip olan yeni kulaklıkta Deep Space Noise Cancelling 3.0 teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde 55 dB seviyeye kadar gürültüyü azaltarak size kalabalık ortamlarda net dinleme deneyimi sağlıyor. Öte yandan aramalar için çevre gürültüsünü 95 dB'e kadar bastırırken belirli bir dereceye kadar olan rüzgar uğultusunu da ortadan kaldırıyor.
Cihaz, tek şarjla 8,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla beraber 35 saate ulaşıyor. Sadece beş dakikalık şarj işleminin ardından iki saatlik dinleme süresi elde edilebiliyor. Şarj kutusunun kapağını açtığınızda ya da düğmesine bastığınızda pil seviyesini gösteren LED ışık da bulunuyor.
Bu Akıllı Saatin Şarjı Zor Bitecek! Yapay Zeka Asistan ve Dahası
Amazfit T-Rex Ultra 2'nin özellikleri, fiyatı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Cihaz, yapay zeka destekli asistan ve çok daha fazlası ile gelecek.
Redmi Buds 8 Pro Fiyatı
REDMI Buds 8 Pro için 399 yuan (2 bin 497 TL) fiyat etiketi belirlendi. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile beraber gelen kulaklığın her biri 5,3 gram, şarj kutusu ise 47 gram ağırlığa sahip. IP54 sertifikası sayesinde toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklık, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Cihazda Bluetooth 5.4 desteği de mevcut.