Bütçe Dostu Kulaklık Tanıtıldı! 35 Saat Pil Ömrü ve Dahası

Xiaomi, Redmi Buds 8 Pro modelini tanıttı. Yeni kulaklık, gürültü engelleme başta olmak üzere pek çok etkileyici özellikle birlikte geliyor. Uzun pil ömrü ile dikkat çeken yeni cihaz, kısa süreli şarjın ardından size uzun bir süre boyunca kullanım imkânı sunuyor.

Redmi Buds 8 Pro Özellikleri

Gürültü Engelleme (ANC): 55 dB'e kadar (Deep Space Noise Cancelling 3.0)

55 dB'e kadar (Deep Space Noise Cancelling 3.0) Arama Gürültü Engelleme: 95 dB'e kadar çevresel gürültü baskılama ve rüzgar uğultusu giderme

95 dB'e kadar çevresel gürültü baskılama ve rüzgar uğultusu giderme Pil Ömrü (Kulaklık): 8,5 saate kadar

8,5 saate kadar Pil Ömrü (Kutu ile Toplam): 35 saate kadar

35 saate kadar Hızlı Şarj: 5 dakika şarj ile 2 saat dinleme

5 dakika şarj ile 2 saat dinleme Bağlantı Teknolojisi: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Çoklu Bağlantı: Aynı anda iki cihaza bağlanabilme desteği

Aynı anda iki cihaza bağlanabilme desteği Sertifikasyon: IP54 (Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı)

IP54 (Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı) Ağırlık: Kulaklık (tek) 5,3 gram / Şarj kutusu 47 gram

Kulaklık (tek) 5,3 gram / Şarj kutusu 47 gram Renk Seçenekleri: Mavi, beyaz, siyah

Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max modelleri ile birlikte tanıtılan Redmi Buds 8 Pro, bir adet 11 mm dinamik sürücü ve iki adet 6,7 mm piezoelektrik seramik sürücü olmak üzere toplam üç sürücü ile birlikte geliyor. Bu hem daha derin baslar hem daha net tizler elde etmenize olanak tanıyor.

Hi-Res Audio Wireless sertifikasına sahip olan yeni kulaklıkta Deep Space Noise Cancelling 3.0 teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde 55 dB seviyeye kadar gürültüyü azaltarak size kalabalık ortamlarda net dinleme deneyimi sağlıyor. Öte yandan aramalar için çevre gürültüsünü 95 dB'e kadar bastırırken belirli bir dereceye kadar olan rüzgar uğultusunu da ortadan kaldırıyor.

Cihaz, tek şarjla 8,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla beraber 35 saate ulaşıyor. Sadece beş dakikalık şarj işleminin ardından iki saatlik dinleme süresi elde edilebiliyor. Şarj kutusunun kapağını açtığınızda ya da düğmesine bastığınızda pil seviyesini gösteren LED ışık da bulunuyor.

Redmi Buds 8 Pro Fiyatı

REDMI Buds 8 Pro için 399 yuan (2 bin 497 TL) fiyat etiketi belirlendi. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile beraber gelen kulaklığın her biri 5,3 gram, şarj kutusu ise 47 gram ağırlığa sahip. IP54 sertifikası sayesinde toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklık, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Cihazda Bluetooth 5.4 desteği de mevcut.