Telefonu Bulabilen Kulaklıklar Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

Samsung'un üzerinde çalıştığı Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro modelleri ile ilgili yeni bir sızıntı yaşandı. Büyük bir merakla beklenen kulaklıkların görüntüleri sızdırıldı. Geçtiğimiz günlerde fiyatı sızdırılan cihazların şimdi de nasıl bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıktı.

Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere bakılacak olursa Galaxy Buds 4, sade bir tasarımla birlikte gelecek. Cihazda silikon uç bulunmayacak ancak Buds 4 Pro, silikon uç içerecek. Her iki cihazın da şarj kutusu tasarım bakımından birbirine benzer olacak. Tasarım odaklı kullanıcılar, yeni kulaklıklar piyasaya sürüldüğünde tamamen kendi tercihleri ile uyumlu modeli seçip kullanabilir.

Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy Buds 4 Pro'nun batarya kapasitesinde önemli bir artış olacak. Bu kapasite, 53 mAh'den 61 mAh'e ulaşacak. Önceki modele göre pil ömrünün daha uzun olacağını söylemek mümkün. Standart model olan Galaxy Buds 4'te batarya kapasitesi aynı kalacak fakat verimlilik artışı sayesinde pil ömrünün kullanıcı beklentilerini karşılayacağı söyleniyor.

Buds 4 Pro'nun en dikkat çekici yanı, kafa hareketleri ile kontrol etme imkânı sunacak olması. Bu, aramaları cevaplamak ya da reddetmek için başınızı iki yana sallama gibi hareketler yapabileceğiniz anlamına geliyor. Öte yandan şarj kutusunu da telefonunuzu bulmak için kullanabileceksiniz. Bunun için kutuda özel bir düğme yer alacak. Düğmeye bastığınızda cihaz yüksek seste çalacak. Böylece sesi takip ederek hızlıca telefonu bulmak mümkün hâle gelecek.

Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce sızdırılan bilgilere Galaxy Buds 4 için 179 euro (9 bin 216 TL), Galaxy Buds 4 Pro içinse 249 euro (12 bin 822 TL) fiyat etiketi belirlenecek. Her iki modelin de Galaxy S26 serisi ile beraber 25 Şubat 2026 tarihinde düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.