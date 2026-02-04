Sony'den Gürültüyü Engelleyebilen Kulaklık! Fiyatı Ortaya Çıktı

Sony WF-1000XM6 ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilerle birlikte çoğu özelliği ve tasarımı sızdırılan cihazın şimdi de Tayland merkezli bir perakendecinin web sitesinde görüldü. Bununla birlikte yeni kulaklığın fiyatı ortaya çıktı. Ayrıca cihaza daha yakından bakış atma imkânı elde edildi.

Sony WF-1000XM6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sızdırılan görüntüye göre Sony WF-1000XM6, 11.990 THB (Tayland Bahtı) fiyat etiketine sahip olacak. Bu da 16 bin 516 TL'ye denk geliyor. Türkiye fiyatına dair fikir vermesi açısından belirtmek gerekirse XM5 modeli, şu anda 10 bin ila 15 bin TL fiyat aralığında satılıyor.

Sony WF-1000XM6 Özellikleri

Yayınlandıktan kısa bir süre sonra ürün sayfası erişime kapatılan Sony WF-1000XM6'nın elde edilen ekran görüntülerine bakılacak olursa cihaz, önceki modellere göre daha geniş ve mat bir yüzeye sahip olacak. Yeni kulaklık, IPX4 sertifikasına sahip olacak. Bu da su sıçramalarına karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor.

Kulaklığın siyah ve gümüş olmak üzere toplamda iki renk seçeneği ile beraber piyasaya sürüleceği görülüyor. Aslına bakılacak olursa kulaklığın gümüş ve siyahın haricinde pembe renk seçeneğiyle de satışa sunulacağı söyleniyordu ancak listelenen sayfada bu renk seçeneğinin olmadığı görülüyor.

Cihazın aktif gürültü engelleme özelliği geleceği söyleniyor. Her kulaklıkta üç dış mikrofon bulunacak. Bu sayedeyse gürültü engelleme performansı oldukça tatmin edici bir seviyede olacak ve dinlediğiniz müziğe çok daha iyi bir şekilde odaklanabileceksiniz.

Kulaklık, şeffaflık moduna da sahip olacak. Bu mod sayesinde kulaklıkları taktığınızda çevrenizde neler olup bittiğini duymaya devam edebileceksiniz. Özellikle çevrenizde başka insanlar varken ya da yolda yürürken bu modu etkinleştirdiğinizde arkadaşlarınızın sorularını kaçırmayacak, olası tehlikelerin de önüne geçebileceksiniz.