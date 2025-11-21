OPPO'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! Dev Batarya ve Dahası

OPPO'nun yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. PLT120 model numarasına sahip olan akıllı telefonun teknik özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre bütçe dostu Android telefon dev batarya ve yüksek çözünürlüklü ana kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO'nun Yeni Telefonunun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.75 inç

Akıllı telefonun ismi henüz belli değil ancak A serisine ait olacağı söyleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefon 720 x 1570 piksel çözünürlük sunacak. Bütçe dostu Android telefon, 166,6 x 78,5 x 8,61 mm boyutlarında ve 216 gram ağırlığında olacak.

OPPO'nun yeni telefonu 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak. Akıllı telefonda 6.830 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak.

Android telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kaemra ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Telefonun ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Akıllı telefon ayrıca parmak izi sensörüne sahip olacak.

İşlemci, ekran teknolojisi, yenileme hızı, ekran parlaklığı, hızlı şarj ve daha diğer teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Önümüzdeki haftalarda telefona dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor. Söz konusu telefona dair resmî bir açıklamanın yapılmadığını da belirtelim.