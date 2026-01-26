Samsung'un AirPods Pro 3 Rakibi Yolda! Telefonu Bulabilecek

Samsung'un büyük bir merakla beklenen kulaklığı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda pek çok özelliği sızdırılan Galaxy Buds 4 Pro şimdi de küresel çapta pek çok sertifikasyon sitesinde görüldü. Bu da cihazın çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşacağını gösteriyor.

Galaxy Buds 4 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy Buds 4 Pro'nun BIS ve SIRIM dahil olmak üzere pek çok yeni sertifikasının zamanlamanası, Samsung'un bu yılki takvimi ile çok uyumlu görünüyor. Yeni modelin Galaxy Buds 4 ile beraber 25 Şubat 2026 tarihinde düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu arada aynı etkinlikte yeni Galaxy S26 serisinin de sahneye çıkacağı ileri sürülüyor.

Galaxy Buds 4 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere bakılacak olursa Galaxy Buds 4 Pro'nun önceki modellere göre çok ciddi yeniliklere kavuşması muhtemel. Buds 3 serisindeki keskin hatlar yerini daha düz ve sade bir tasarıma bırakacak. Ayrıca şarj kutusunun tasarımı da değişecek. Kulaklıklar dikey değil, yatay olarak yerleştirilecek.

Cihazın batarya kapasitesi 53 mAh'den 61 mAh kapasiteye çıkacak. Bu, önceki modele göre daha fazla pil ömrüne sahip olacağı anlamına geliyor. Aynısını standart model için söylemek mümkün olmayacak. Öyle ki Galaxy Buds 4'te bataryanın 48 mAh'den 45 mAh kapasiteye düşeceği söyleniyor. Aynı sızıntılar, bataryadaki verimlilik artışı sayesinde pil ömrünün korunacağını da ortaya koyuyor.

Kulaklığın en dikkat çekici özelliklerinin başında gelen aramalara cevap vermek ya da reddetmek için başı iki yana sallama gibi kafa hareketleri ile uyumlu kontrol özelliklerine sahip olması gelecek. Şarj kutusu ise telefonunuzu bulmak için kullanabileceğiniz özel bir düğme yer alacak. Bu düğme, cihazın yüksek seste çalmasını sağlayarak zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak.