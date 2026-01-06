Yabancı Dil Sorunu Ortadan Kalktı! Bu Kulaklık Anında Çeviri Yapıyor

Realme Buds Air 8 tanıtıldı. Bununla birlikte kulaklığın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazandı. Cihaz, gelişmiş gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra Google'ın yapay zeka modeli Gemini tarafından desteklenen gerçek zamanlı çeviri gibi özelliklerle birlikte geliyor. Ayrıca uzun kullanım süresiyle de en önemli ihtiyaçlardan birine karşılık veriyor.

Realme Buds Air 8 Özellikleri

Hi-Res Audio Sertifikası, LHDC 5.0 Desteği

55 dB'e kadar Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

6 Mikrofonlu AI Gürültü Azaltma

Google Gemini destekli AI Voice Assistant 2.0

45 ms düşük gecikme

58 saate kadar toplam kullanım (ANC Kapalı)

IP55 (Toza ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

Realme Pad 3, Realme 16 Pro ve Realme 16 Pro+ ile birlikte tanıtılan Realme Buds Air 8, 55 dB'e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sunuyor. Ayrıca sesli görüşmeler için altı mikrofonlu yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği bulunuyor. Bu özellikler sayesinde hem bir şeyler dinlerken sesleri daha net alabiliyor hem konuşmalarınız daha anlaşılır hâle geliyor.

Cihaz, yüksek ses kalitesi sunmak için 11 nm woofer ve 6 mm tweeter olmak üzere iki farklı sürücü ile birlikte geliyor. Hi-Res Audio sertifikasına da sahip olan bu cihaz, LHDC 5.0 gibi formatları destekleyerek kaliteli bir ses iletimi sağlıyor.

Kulaklık, Google Gemini tarafından desteklenen AI Voice Assistant 2.0 ile birlikte geliyor. Bu asistan, gerçek zamanlı çeviri desteği sunarak yabancı dil bariyerini ortadan kaldırıyor. Böylece konuşulan dili bilmediğiniz bir ülkede herhangi birisi ile yüz yüze konuşurken sorununuzu anlatmakla uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Realme Buds Air 8 Fiyatı

Realme Buds Air 8 için 3.599 rupi (Bin 719 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yeni cihazda IP55 sertifikası mevcut. Ayrıca oyunlar için 45 ms gecikme modu bulunuyor. Kulaklık, ANC kapalıyken toplamda 58 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Sadece 10 dakikalık şarj ise 11 saat müzik dinlemenize olanak tanıyor.