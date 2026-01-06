Yabancı Dil Sorunu Ortadan Kalktı! Bu Kulaklık Anında Çeviri Yapıyor
Yabancı dil bariyerini ortadan kaldırmak için gerçek zamanlı olarak çeviri özelliği sunan Realme Buds Air 8'in tanıtımı gerçekleştirildi. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme Buds Air 8 için 3.599 rupi (Bin 719 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Aktif gürültü engelleme desteğine sahip cihaz, konuşmalar için de yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği sunuyor.
- Kulaklık, yapay zeka destekli asistan desteği sayesinde gerçek zamanlı çeviriler yapmanıza olanak tanıyor.
Realme Buds Air 8 tanıtıldı. Bununla birlikte kulaklığın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazandı. Cihaz, gelişmiş gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra Google'ın yapay zeka modeli Gemini tarafından desteklenen gerçek zamanlı çeviri gibi özelliklerle birlikte geliyor. Ayrıca uzun kullanım süresiyle de en önemli ihtiyaçlardan birine karşılık veriyor.
Realme Buds Air 8 Özellikleri
- Hi-Res Audio Sertifikası, LHDC 5.0 Desteği
- 55 dB'e kadar Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
- 6 Mikrofonlu AI Gürültü Azaltma
- Google Gemini destekli AI Voice Assistant 2.0
- 45 ms düşük gecikme
- 58 saate kadar toplam kullanım (ANC Kapalı)
- IP55 (Toza ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)
Realme Pad 3, Realme 16 Pro ve Realme 16 Pro+ ile birlikte tanıtılan Realme Buds Air 8, 55 dB'e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sunuyor. Ayrıca sesli görüşmeler için altı mikrofonlu yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği bulunuyor. Bu özellikler sayesinde hem bir şeyler dinlerken sesleri daha net alabiliyor hem konuşmalarınız daha anlaşılır hâle geliyor.
Cihaz, yüksek ses kalitesi sunmak için 11 nm woofer ve 6 mm tweeter olmak üzere iki farklı sürücü ile birlikte geliyor. Hi-Res Audio sertifikasına da sahip olan bu cihaz, LHDC 5.0 gibi formatları destekleyerek kaliteli bir ses iletimi sağlıyor.
Kulaklık, Google Gemini tarafından desteklenen AI Voice Assistant 2.0 ile birlikte geliyor. Bu asistan, gerçek zamanlı çeviri desteği sunarak yabancı dil bariyerini ortadan kaldırıyor. Böylece konuşulan dili bilmediğiniz bir ülkede herhangi birisi ile yüz yüze konuşurken sorununuzu anlatmakla uğraşmanıza gerek kalmıyor.
50 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! Fiyatı Cep Yakıyor
OpenFit Pro, CES 2026'da sergilendi. Shokz'un bu yeni kulaklığı, 50 saate kadar pil ömrü ve gürültü bastırma gibi özelliklerle birlikte geliyor.
Realme Buds Air 8 Fiyatı
Realme Buds Air 8 için 3.599 rupi (Bin 719 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yeni cihazda IP55 sertifikası mevcut. Ayrıca oyunlar için 45 ms gecikme modu bulunuyor. Kulaklık, ANC kapalıyken toplamda 58 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Sadece 10 dakikalık şarj ise 11 saat müzik dinlemenize olanak tanıyor.