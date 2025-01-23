Yeni Samsung Galaxy A56 ve A36 Yolda: Fiyatı Özelliklerine Değecek mi?

Samsung, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda karşımıza son olarak Galaxy S25 serisiyle çıkan şirket, şimdi ise her yılın ilk çeyreğinde yapıtğı gibi yeni Galaxy A serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Sırada ise Galaxy A56 ve A36 var. Sızdırılan bilgilere göre, bu iki model mart ortasına kadar Türkiye dahil pek çok pazarda raflardaki yerini alacak. İşte detaylar!

Samsung Galaxy A56 ve A36 Özellikleri

Damsung Galaxy A36, şirketin klasikleşen tasarım dilini koruyan bir model olacak. Düz bir çerçeve ve sağ tarafta düğmelerin bulunduğu belirgin bir çıkıntıyla dikkat çeken model, 6.64 inç AMOLED FHD+ ekran ve parmak izi sensörüyle gelecek.

Arka kamerası 50 MP, ön kamerası ise 12 MP olacak. Snapdragon 6 Gen 3 veya 7s Gen 2 işlemci, 5.000 mAh pil ve 45W hızlı şarj desteğiyle donatılacak. Cihaz, Android 15 ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Galaxy A56 ise daha üst düzey özellikler sunacak. 6.7 inç AMOLED FHD+ 120 Hz ekran, Exynos 1580 işlemci ve 8 GB / 12 GB RAM seçenekleriyle karşımıza çıkacak. Depolama alanı 128 GB veya 256 GB olacak. 5.000 mAh pil ve 45W hızlı şarj desteğiyle gelen A56, Android 15 ile kutudan çıkacak.

Kamera tarafında ise 12 MP ön kamera ve 50 MP ana, 12 MP ultra geniş açılı, 5 MP makro lenslerden oluşan üçlü kamera sistemi dikkat çekiyor. Samsung'un şubat ayında bu modelleri tanıtması bekleniyor. Fiyatı ise şimdilik bilinmiyor olsa da şirketin bu modelleri orta segmente konumlandırdığı düşünüldüğünde erişilebilir olacağını söylemek mümkün.

Peki siz bu modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, Galaxy A56 ve A36 ile orta segment telefon pazarında Xiaomi gibi Çinli üreticilerle daha iyi rekabet edebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.