Samsung'un Yeni Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı! Aşırı Ucuz Olacak

Samsung çok yakında Galaxy M08 isimli yeni giriş segment telefonunu kullanıcılara sunacak. Modelle ilgili bugüne dek çok fazla bir detay ortaya çıkmamıştı. Ancak son gelişmeler cihazın önemli bir platformda göründüğünü gösteriyor. İşte Galaxy M08 ile ilgili meak edilen detaylar!

Galaxy M08 Hangi Platformda Göründü?

Galaxy M08, SM-M085F model numarasıyla GSMA veritabanında ortaya çıktı. Cihazın model numarası selefi Galaxy M07 gibi 4G desteğine sahip olduğunu doğruluyor. Bilmeyenler için 5G bağlantısı kullanıcılara kesintisiz video izleme, büyük boyutlu dosyaları hızlı indirme ve çevrimiçi oyunları gecikmesiz bir şekilde oynama imkanı sunuyor. Fakat GSMA kayıtlarına göre Galaxy M08 bu avantajlardan tam olarak yararlanamayacak.

Galaxy M08'in GSMA Platformunda Görünmesi Tam Olarak Ne Anlama Geliyor?

GSMA gibi platformlarda görülen akıllı telefonların seri üretimi genellikle birkaç ay içinde başlıyor. Bu nedenle Galaxy M08’in de önümüzdeki dönemde seri üretime girmesi söz konusu. Bu da tanıtımın oldukça yaklaştığının bir işareti. Öte yandan Galaxy F08’in de daha önce GSMA platformunda ortaya çıktığını belirtelim.

Galaxy M08 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung henüz Galaxy M08'in tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak burada selefinin geçen yılın ekim ayında tanıtıldığını biliyoruz. Eğer marka bir önceki neslin tanıtım takvimini takip ederse Galaxy M08 de bu yılın ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Tabii bunlar tahmine dayalı bilgiler olduğu için şirketin resmi duyurusunu beklemek daha mantıklı olacaktır.

Samsung ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Şirket an itibariyle ülkemizde Galaxy S26 serisi, Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Galaxy A57 gibi telefonlarını satıyor. Ancak maalesef bunların arasında M serisine ait cihazlar yok. Bu nedenle yaklaşan Galaxy M08'in Türkiye pazarını pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

Galaxy M08 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy M07 ilk tanıtıldığında 6.999 rupi (3.401 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketine sahipti. Şu an için Galaxy M08'in özelilkleri belli olmasa da selefine kıyasla daha güçlü olmasını bekliyoruz. Bu nedenle cihazın 7.999 rupi (3.887 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa çıkması bizleri şaşırtmaz. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 6.576 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Galaxy M08 akıllı telefonlara yüksek meblağlar harcamak istemeyen kullanıcılar için oldukça ideal bir seçenek olacak gibi görünüyor. Cihazın GSMA veritabanında ortaya çıkmasını da tanıtımın çok yakında yapılacağının önemli bir sinyali olarak değerlendirebiliriz. Keşke ürün ülkemizde de satışa sunulsa. Ancak maalesef Türkiye’de M serisine ait akıllı telefonları pek sık göremiyoruz.