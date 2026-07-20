8000 mAh Bataryalı POCO M8 Power Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

POCO, M8 Power isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte telefonun fiyatı ve özellikleri açıklığa kavuştu. Cihaz, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

POCO M8 Power'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M8 Power'ın 362 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 17 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 34 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

POCO M8 Power Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de M8 Pro 5G ve M8 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda POCO M8 Power'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. M8 Power'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

POCO M8 Power Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO M8 Power'ın Temmuz veya Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan POCO M8 5G, 2026 yılının Ocak ayında tanıtılmıştı.

POCO M8 Power'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2396 piksel

1080 x 2396 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Snapdragon 4 Gen 4 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 45W

POCO M8 Power'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre 7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1080 x 2396 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlayacak. Çok canlı renklere sahip OLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneiymi için yeterli bir değerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli M8 5G'de 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık tercih edilmişti.

POCO M8 Power'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemciye sahip cihazlarda battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile düşük ayarlarda, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ise orta ayarlarda sorunsuz oynanabiliyor. Bu arada söz konusu işlemci, Subway Surfers City, Temple Run ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunlar ise daha akıcı şekilde çalıştırabiliyor.

Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.3 Hz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek bulunuyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

POCO M8 Power'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

M8 Power'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse M8 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

POCO M8 Power'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

POCO'nun yeni telefonu 8000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada M8 5G'de 5520 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda POCO M8 Power'ın oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. OLED ekran, telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor çünkü çok canlı renklere sahip ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.