Samsung, Galaxy Ring 2 Hakkındaki Endişelerini Bir Türlü Aşamıyor

Samsung, Galaxy Ring'i piyasaya süreli neredeyse bir sene oldu. Haliyle müşteriler, yeni nesil bir akıllı yüzüğün nereden geleceğini merak etmeye başladı. Galaxy Ring 2'nin piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair sor sızıntılar ise Galaxy Club tarafından yayınlanan raporla ortaya çıktı.

Rapora göre, "Galaxy Ring 2" adlı yeni nesil akıllı yüzüğün bu sene piyasaya çıkma ihtimalinin düşük olduğu anlaşıldı. Zira Samsung, yeni yüzüğün üstünde çalışmaya daha yeni başladı.

Galaxy Ring 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Kasım 2024'ten kalma başka bir sızıntı, Galaxy Ring 2'nin beklenenden daha erken bir tarihte tanıtılacağını savunsa da bu teori gerçekleşmedi. İlk nesil Galaxy Ring, Samsung'un yüzük kategorisinde bir ilk olduğu için bu kulvardaki ürünlerin geliştirilme sürecinin uzun olacağı tahmin ediliyordu. Söylenenler doğruysa ve geliştirme süreci çoktan başladıysa, Galaxy Ring 2'nin birkaç ay sonra tanıtıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Samsung, akıllı yüzük konusunda herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Muhtemelen ilk kez bu kategoriden ilerledikleri için çekimser kalıyorlar veya en iyiyi sona saklıyorlar.

Galaxy Ring 2 Beklenen Özellikler

Henüz ortada hiçbir bilgi olmamasına karşılık, önceki nesil yüzükten çıkan özellikler doğrultusunda Samsung'un yeni yüzüğünü daha ince bir tasarımla piyasaya çıkaracağı konuşuluyor. Bununla beraber yüzüğün yapay zeka özellikleriyle donatılması, sağlık takibi ve ince kasasına rağmen pil ömrünün uzun olması da muhtemel. Özellikle sağlık alanında önemli noktalara dokunması bekleniyor.

Galaxy Ring 2 çıkışı için en erken tarih 2026'nın başları olabilir.