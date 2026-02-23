Samsung'un Fiyat/Performans Kralı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak mı?

Samsung Galaxy S21 FE, One UI 8.5 güncellemesi alacak mı? Kuşkusuz bu sorunun cevabı S21 FE kullanıcılarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Ocak 2022'de Android 12 tabanlı One UI 4 ile kutudan çıkan telefon, son olarak One UI 8 güncellemesi ile Android 16 almıştı. Kullanıcılar bu dört büyük güncellemeye rağmen Android 17 tabanlı One UI 8.5 için de oldukça umutluydu. Ancak son ortaya çıkan bilgiler hayal kırıklığına uğramanıza yol açabilir.

Samsung Galaxy S21 FE, One UI 8.5 Güncellemesi Alacak mı?

Tartışmaların fitilini, Samsung'un müşteri hizmetlerine bağlanarak "Galaxy S21 FE, One UI 8.5 güncellemesi alacak mı?" sorusunu soran bir kullanıcı ateşledi. Müşteri hizmetlerindeki çalışan, güncellemenin söz konusu model için yayınlanmayacağını söyledi. Yanıt, Samsung topluluklarında hızla yayıldı ve ciddi bir endişe dalgasına yol açtı. Belirtmekte fayda var ki müşteri hizmetleri çalışanları bu soruları gerçekten de Samsung adına yanıtlıyor. Ancak bu her şeyi bildikleri anlamına gelmiyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, her yıl onlarca farklı telefon tanıtıyor. Şirketin sadece 2020 ve 2026 arasında tanıttığı akıllı telefon sayısı 249 ve bu sayı hızla artıyor. Bu kadar model arasında bir müşteri hizmetleri temsilcisinin her konuda bilgi sahibi olmasını beklemek pek de gerçekçi olmaz. Teknik açıdan bakıldığında Galaxy S21 FE, One UI 8.5 için gerekli olan sistem gereksinimlerinin tamamını karışılıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Galaxy S21 FE halihazırda Android 16 tabanlo One UI 8 güncellemesini aldı. Bu nenedele One UI 8.5 güncellemesi almasına da kesin gözüyle bakılıyor. Burada tartışma konusu olabilecek tek detay ise Android 17. Samsung, halihazırsa dört büyük güncelleme verdiği bu modeli Android 17'ye yükseltmeyebilir. Yine de bu hiç güncelleme almamaktan iyidir. Ayrıca Galaxy S21 FE'nin Ocak 2027'ye kadar güvenlik güncellemesi almaya devam edeceğinini de hatırlatmakta fayda var.

Samsung, Galaxy S21 FE'yi Ocak 2022'de tanıttı. Söz konusu model ilk çıktığında 10.499 TL olan Türkiye fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bu amiral gemisi özellikleri taşıyan bir Samsung modeli için oldukça iyi bir fiyattı. Kıyaslamak gerekirse Şubat 2022'de çıkan Galaxy S22'ler 14.499 TL'den satışa çıkmıştı. Aradaki 4 bin TL bugün küçük bir fark gibi gelebilir. Ancak hatırlayacak olursanız o dönemler bir dolar yaklaşık 13 civarındaydı.