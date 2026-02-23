Samsung Galaxy S26 Ultra AnTuTu Testine Girdi! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung Galaxy S26 Ultra ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkan Samsung Galaxy S26 Ultra bu kez AnTuTu testinde görüntülendi. Qualcomm'un güçlü bir işlemcisine sahip akıllı telefonun AnTuTu testinde sergilediği performans şaşırttı.

Samsung Galaxy S26 Ultra AnTuTu'da Kaç Puan Aldı?

Samsung Galaxy S26 Ultra, AnTuTu testinde toplam 3 milyon 720 bin 219 puana ulaştı. Akıllı telefon CPU kategorisinde 1 milyon 947 bin 97 puan, GPU kategorisinde ise 1 milyon 447 bin 696 puan aldı. Bu puanlara göre akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

Akıllı telefon, MEM kategorisinde 425 bin 113 puan aldı. Bu, telefonun bellek ve depolama hızının çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu, çoklu görevler ile uygulamalar arasında geçiş yaparken hissedilir bir akıcılığın olacağını gösteriyor. UX kategorisindeki 752 bin 613 puan ise arayüzün akıcı çalıştığını, uygulamaların hızlı açıldığını ve telefonun günlük kullanımda sorunsuz performans sunacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 12 MP

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 60W

Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Akıllı telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy S25 Ultra'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 iel birlikte gelmesi beklenen Galaxy S26 Ultra, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S25 Ultra şu anda 93 bin 499 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Dolayısıyla Galaxy S26 Ultra'nın ise tahmini olarak 95 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, 25 Şubat 2026 tarihinde saat 21.00'de tanıtılacak. Aynı tarihte Galaxy S26 ve Galaxy S26+ da tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Galaxy S25 serisi, geçtiğimiz yılın ocak ayında tanıtılmıştı.