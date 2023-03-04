Samsung Kullanıcıları Şikayetçi: Galaxy S23 Ultra'nın S Pen'i Çalışmıyor!

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın en iyi özelliklerinden biri olan dâhili S Pen olsa da hâlâ bazı kullanıcılar kalemin bağlantısının kesilmeye devam ettiğini bildiriyor.

Galaxy S serisi, üretkenlik odaklı Galaxy Note serisini özümsedi ve S Pen artık serinin belirleyici bir unsuru hâline geldi. Doğal olarak kullanıcılar böylesine önemli bir özelliğin olması gerektiği gibi çalışmadığı için mutlu değiller.

Reddit, Samsung topluluk panoları ve Twitter'daki şikayetlere göre S Pen, Galaxy S23 Ultra'ya bağlı kalamıyor. Kalem çıkarıldığında, kullanıcılar bağlantının kesildiğine dair bir bildirim alıyor ve yuvasına geri koymaları isteniyor. Birkaç kullanıcı, ekran kaleminin telefonlarına hiç bağlanmadığını bile belirtiyor.

S Pen'in Bağlı Kalmasını Sağlayacak Çözüm Önerileri

Yetkili kişiler tarafından bağlantı sorununu aşmak için birkaç çözüm önerilmiş durumda. Birçok kişi için işe yarayan bir çözüm, "S Pen'i bağlı tut" seçeneğini etkinleştirmek gibi görünüyor. Bu özellik, ayarlardan gelişmiş özelliklere gidip, ardından S Pen'e dokunarak bulunabilir. Yine de bu özelliğin daha fazla pil kullandığını unutmamak gerek.

Ayrıca aynı kısımdan S Pen'e gidip üstteki üç dikey noktaya dokunarak S Pen'i sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Bu düzeltme yalnızca geçici olarak işe yarıyor gibi görünüyor, yani bağlantı sorunları birkaç saat sonra tekrar ortaya çıkabilir.

Bu muhtemelen bir yazılım sorunu ve çevrimiçi forumlar sorunla ilgili şikayetlerle dolup taştığı için Samsung muhtemelen yakında bu sorunu çözecektir.