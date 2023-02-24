Samsung Uydu İletişimi Özelliğini Duyurdu: Peki Hangi Telefonlara Gelecek?

TechCrunch tarafından bildirildiği üzere Samsung, akıllı telefonların uydularla iletişim kurmasına olanak tanıyan kendi çözümünü duyurdu ve iki dev arasındaki teknoloji savaşını körükledi. 5G karasal olmayan ağlar (NTN) modemi olarak adlandırılan çip, donanımlı akıllı telefonların hücresel bağlantının olmadığı alanlarda bağlantıda kalmasına olanak tanıyacak.

Samsung, bu yeni modemi şirketin bir dizi cihazında kullanılan tescilli Exynos işlemcisine entegre etmeyi planladığını söylüyor.

Şirket, bu teknolojiyi birçok Samsung akıllı telefonunda kullanılan kendi Exynos çipine entegre etmeyi hedeflediğini söyledi ancak mevcut amiral gemisi cihazı Samsung Galaxy S23 değil. Koreli teknoloji devi bu teknolojiyi uzak bölgelerde bağlantı sağlamak için "uyduları ve diğer karasal olmayan araçları" kullanmak olarak tanımlıyor.

Samsung, Uydu İletişimini Galaxy S Serisinde Kullanmayı Planlamıyor

Samsung Electronics İletişim İşlemcisi Geliştirme Başkan Yardımcısı Min Goo Kim yaptığı açıklamada hedeflerinin "dünya çapında hibrit karasal-NTN iletişim ekosistemlerinin geliştirilmesinde öncülük etmek" olduğunu söyledi.

"Bu dönüm noktası, 2009'da sektörün ilk ticari 4G LTE modeminin ve 2018'de sektörün ilk 5G modeminin piyasaya sürülmesinin ardından kablosuz iletişim teknolojilerindeki zengin mirasımıza dayanıyor. Samsung, 6G'nin gelişine hazırlık olarak dünya çapında hibrit karasal-NTN iletişim ekosistemlerinin geliştirilmesinde öncü olmayı hedefliyor."

Samsung'un bu hamlesi, şirketi benzer teknolojiyi daha önce duyurmuş olan ve hâlihazırda telefonlarında kullanan Apple ve Qualcomm ile başka bir savaşa sokuyor. İlginç bir şekilde Samsung uydu modemini kendi çipine entegre etmeyi planlarken, en son amiral gemileri Snapdragon işlemci kullanıyor. Bu da bu çipi yakın süreçte amiral gemisi Galaxy S serisinde göremeyeceğimiz anlamına geliyor.