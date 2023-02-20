Samsung Galaxy S23 Serisinin İlk Güncellemesi Yayınlandı

Samsung geçen hafta Galaxy S23 serisinin açık satışlarına başladı ve eğer siz de Galaxy S23 serisi telefonlardan birine sahipseniz ilk güncellemenin telefonunuza iletildiğini görmüş olabilirsiniz.

Serinin telefonlarına gelen bu ilk güncelleme, telefonun üretimi ve piyasaya sürülmesi arasında gelen güvenlik düzeltmelerini içeren küçük bir güncellemeden ibaret.

Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra kutudan Ocak güvenlik güncellemesiyle çıkıyordu, bu güncelleme ise güncellemeyi 1 Şubat 2023'e kadar getiriyor. Değişiklikler, Android 13 telefonlarda ortak olan 48 güvenlik iyileştirmesini ve Samsung'un One UI'ı için 7 iyileştirmesini içeriyor.

Galaxy S23 Serisi İlk Güncellemesine Kavuştu

Bu güncelleme Avrupa'daki bazı telefonlarda görülse de tüm bölgelere gönderilip gönderilmediği belli değil ancak eğer ki gönderilmediyse, önümüzdeki günlerde S23 serisi için diğer lansman pazarlarında da mevcut olması bekleniyor. Güncellemenin boyutu ise S23'te 500MB'ın biraz üzerinde, Ultra modelinde ise biraz daha fazla ancak yine de 600MB'ın altında.

Samsung geçen yıl premium modelleri için güncelleme programını değiştirerek 4 işletim sistemi, 5 yıl güvenlik güncellemeleri vaadinde bulunmuştu. Elbette S23 serisi de bunun bir parçası, bu nedenle Android 14, 15, 16 ve 17'yi görmeyi bekleyebilirsiniz.