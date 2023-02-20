Samsung Galaxy S23 Serisinin İlk Güncellemesi Yayınlandı
Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S23 modellerine ilk güncelleme gönderildi. İşte güncellemeye dair tüm detaylar!
Samsung geçen hafta Galaxy S23 serisinin açık satışlarına başladı ve eğer siz de Galaxy S23 serisi telefonlardan birine sahipseniz ilk güncellemenin telefonunuza iletildiğini görmüş olabilirsiniz.
Serinin telefonlarına gelen bu ilk güncelleme, telefonun üretimi ve piyasaya sürülmesi arasında gelen güvenlik düzeltmelerini içeren küçük bir güncellemeden ibaret.
Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra kutudan Ocak güvenlik güncellemesiyle çıkıyordu, bu güncelleme ise güncellemeyi 1 Şubat 2023'e kadar getiriyor. Değişiklikler, Android 13 telefonlarda ortak olan 48 güvenlik iyileştirmesini ve Samsung'un One UI'ı için 7 iyileştirmesini içeriyor.
Galaxy S23 Serisi İlk Güncellemesine Kavuştu
Bu güncelleme Avrupa'daki bazı telefonlarda görülse de tüm bölgelere gönderilip gönderilmediği belli değil ancak eğer ki gönderilmediyse, önümüzdeki günlerde S23 serisi için diğer lansman pazarlarında da mevcut olması bekleniyor. Güncellemenin boyutu ise S23'te 500MB'ın biraz üzerinde, Ultra modelinde ise biraz daha fazla ancak yine de 600MB'ın altında.
Samsung geçen yıl premium modelleri için güncelleme programını değiştirerek 4 işletim sistemi, 5 yıl güvenlik güncellemeleri vaadinde bulunmuştu. Elbette S23 serisi de bunun bir parçası, bu nedenle Android 14, 15, 16 ve 17'yi görmeyi bekleyebilirsiniz.
Galaxy S23 Ultra'nın Ekranının Çizilmeye Karşı Dayanıklı Olmadığı Ortaya Çıktı!
Galaxy S23 Ultra'daki Gorilla Glass Victus 2'nin beton üzerinde 1 metreye kadar ve asfalt üzerinde 2 metreye kadar düşmeye karşı koruma sağladığı söyleniyor ancak ne yazık ki telefonun çizilmeye karşı dayanıklılığına çok fazla odaklanılmamış olabilir çünkü Samsung'un en üst düzey amiral gemisinin bir sahibi, cihazın 'mikro aşınmalar' aldığını ve bunun da telefon cepte tutulurken meydana geldiğini iddia ediyor.
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