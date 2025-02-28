Ultra İnce Galaxy S25 Edge Çıkış Tarihi Belli Oldu (İnsan Kullanmaya Kıyamaz)

Teknoloji devi Samsung, ultra ince modeli Galaxy S25 Edge modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Apple iPhone 17 Air'e karşı sağlam bir rakip olacak olan bu model için bir lansman düzenlenmeyecek, bunun yerine çevrimiçi bir etkinlik yordamıyla teknoloji meraklılarına sunulacak.

Galaxy S25 Edge Çıkış Tarihi

Satışların Mayıs ayında başlaması bekleniyor. İlk etapta siyah, gümüş ve mavi renk seçenekleriyle gelecek olan Galaxy S25 Edge, sınırlı sayıda üretilecek gibi görünüyor. Yani, "stratejik" bir ürün olarak lanse ediliyor.

Fiyat konusunda da temel Galaxy S25'ten biraz daha pahalı, ancak 1.299 dolarlık Galaxy S25 Ultra'dan daha uygun bir fiyat etiketi bekleniyor.

Galaxy S25 Edge'in Öne Çıkan Özellikleri

Bir kalem kadar ince olmasıyla dikkat çeken Galaxy S25 Edge'in dikkat çeken özellikleri şöyle:

Sadece 5.84 mm kalınlığında.

Seramik malzemeler kullanılarak üretilmiş; hem hafif hem de sağlam kasa.

3.900 mAh kapasiteli bir pil kapasitesi var.

Bu modelin üretimi sınırlı kapasitede. Yani herkese değil, "özel" bir kitleye hitap edecek gibi duruyor. Türkiye'de satışa çıkar mı kesin surette söylemek mümkün değil.

Çıkarsa bugünkü dolar kuruyla 47 bin 460 TL civarı bir fiyat etiketi bekleyebiliriz. (Vergiler hariç)