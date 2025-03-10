Yeni Trend Başladı! Honor'dan Samsung Galaxy S25 Edge Rakibi Ultra İnce Akıllı Telefon Geliyor

Android akıllı telefon devi Samsung, ocak ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S25 Edge modelini duyurdu. Ultra ince olmasıyla dikkat çeken bu cihazın tüm özellikleri açıklanmadı fakat beklendiği gibi pazarda büyük ilgiyle karşılandı.

Samsung ultra ince telefonuyla sektördeki pazar payını artırmaya çalışıyorken, rakipleri de boş durmuyor. Son gelen bilgilere göre Honor'dan Galaxy S25 Edge rakibi yeni bir model geliyor.

Honor'dan Galaxy S25 Edge Rakibi Telefon Geliyor

Samsung'un Galaxy S25 Edge modelinin 5.84 mm kalınlığında ve 162 gram ağırlığında olduğu söyleniyor. Firmanın telefonun özelliklerini yakın zamanda açıklaması bekleniyor olsa da pek çok kaynak bu bilgiyi doğruluyor.

Mobil dünyanın güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station (DCS) tarafından paylaşılan bilgilere göre Honor, 6.3 inç boyutunda ekrana sahip ultra ince bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Galaxy S25 Edge modelinden çok daha ince olacağı söylenen bu cihazla ilgili pek fazla detay yok. Fakat yakın zamanda yeni bilgiler gelebilir.

İnce Telefon Trendi Başladı

Samsung'un ardından Honor'un da ince akıllı telefon trendine dahil olması, sektördeki diğer üreticileri de harekete geçebilir. Özellikle Huawei, Xiaomi, vivo, Realme ve ve Oppo'nun harekete geçmesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İnce akıllı telefonları nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.