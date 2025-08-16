Kandırıldık: Ucuz Olacağı Sanılan Galaxy S25 FE'nin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Samsung'un Eylül sonunda tanıtması beklenen Galaxy S25 Fan Edition (FE) modeli için Avrupa fiyatları sızdırıldı. Ucuz olacağı düşünülen Galaxy S25 FE modeli, ilk defa 512 GB'lik depolama alanıyla çıkacak ve doğrulanmamış söylentilere göre Samsung'un Exynos 2400e işlemcisi ile gelecek. Galaxy S25 FE, 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı olan bir başlangıç varyantıyla piyasaya sürülecek. Peki Galaxy S25 FE fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Galaxy S25 FE Avrupa Satış Fiyatı

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S25 FE'nin Avrupa başlangıç fiyatı €749 olacak. Bu fiyat, vergiler dahil edilmeden ₺35.784,24'ye tekabül ediyor. Vergiler dahil edildiğinde ise ₺72.862,44'ye kadar yükseliyor. En az dört farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan bu telefonda üç farklı depolama seçeneği bulunuyor. Galaxy S25 FE fiyatlandırması şu şekilde:

256 GB sürüm: €809 (vergisiz ₺38.650,81 - vergili ₺78.699,24)

512 GB sürüm (8 GB RAM): €929 (vergisiz ₺44.383,93 - vergili ₺90.372,78)

Galaxy S25 FE Teknik Özellikleri

Ekran : 6.7" FHD+ AMOLED 120Hz, 2000 nit

: 6.7" FHD+ AMOLED 120Hz, 2000 nit Ana kamera : 50MP OIS

: 50MP OIS Ultra geniş açı : 12MP

: 12MP Telefoto : 8MP, 3x yakınlaştırma

: 8MP, 3x yakınlaştırma Selfie kamerası : 12MP

: 12MP İşlemci: Exynos 2400e