Snapdragon 8 Elite 2'li İlk Telefon iPhone Katili Olacak

Qualcomm'un geliştirdiği en güçlü işlemci olan ve ekim ayında tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Elite 2'yi kullanacak olan ilk telefon belli oldu. Buna göre Honor, Magic 8 serisinin tanıtım tarihini öne çekerek bitiş çizgisini geçen ilk akıllı telefon üreticisi olmak istiyor. Bu sayede Honor Magic 8 ve Honor Magic 8 Pro'yu "dünyanın en güçlü telefonu" olarak pazarlayacak olan şirket, satışlarında ciddi bir artış bekliyor.

Snapdragon 8 Elite 2'li İlk Telefon Honor Magic 8 Olacak

Honor Magic 8 serisi Çin'de 3C sertifikasyon sürecinden geçti. Buna göre Magic 8 serisi dört farklı modelden oluşacak. Bunlar; standart Magic 8, Magic 8 Pro, Magic 8 Mini ve Magic 8 Ultra. Standart model 6.58 inç, Pro versiyonu ise 6.7 inç OLED ekranla gelecek ve her iki cihaz da Snapdragon 8 Elite 2 yonga setini barındıracak.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Honor Magic 7 serisi modelleri de Snapdragon 8 Elite kullanan ilk telefonlardandı.Şirket bu sayede satışlarında bir artış görmüş olmalı ki bu sene ilk olmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak şirket yeni telefonlarını pazarlamak için sadece "en güçlü işlemci" sloganına güvenmiyor.

Örneğin Honor Magic 8 Pro'nun her anlamıyla bir "Pro" model telefon olduğunu söylemek yanlış olmaz. 7.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj, 200 megapiksel ana kamera üç adet 50 megapiksel lensten oluşan dörtlü kamera dizilimi, 6.71 inç 120 Hz OLED ekran ve uydu bağlantısı gibi pek çok "amiral gemisi" özelliği bu modellerde karşımıza çıkacak.

İşin ilginç yanı ise Honor'un tüm kartlarını Snapdragon 8 Elite 2'ye bağlamamış olması. Honor Magic 8 Mini ve Magic 8 Ultra MediaTek Dimensity 9500 ile karşımıza çıkacak. Ayrıca Ultra modelinin dünyada bir ilke imza atarak hem ana hem de periskop telefoto kameralarında 200 megapiksel sensör kullanması bekleniyor.

Şirket kafa karışıklığını önlemek amacıyla çıkış tarihlerini de değiştirecek. Honor Magic 8 ve Honor Magic 8 Pro modellerin bu yıl içinde piyasaya çıkması beklenirken, Mini ve Ultra versiyonlarının 2025'in ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.