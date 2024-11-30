Galaxy S25 Slim'in Yeni Detayları Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon dünyası Ocak ayında tanıtılacak Galaxy S25 serisine odaklanmış durumda. Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra olmak üzere üç modelden oluşan seriye Galaxy S25 Slim'in de dahil edileceğini daha önce öğrenmiştik. Samsung'a yakın kaynakların son raporuna göre bu yeni model Ocak ayında değil daha sonra tanıtılacak.

Galaxy S25 Slim Model Numarası Belli Oldu!

ABD versiyonu SM-S937U model numarasına sahip olan Galaxy S25 Slim'in uluslararası versiyonu SM-S937B/DS olarak karşımıza çıkacak. B harfi bu cihazın küresel bir versiyon olduğunu belirtirken, "DS" çift SIM desteği olduğu anlamına geliyor.

Böylece Galaxy S25 Slim'in tek bir ülke ile sınırlı kalmayarak uluslararası pazarda piyasaya sürüleceği doğrulanmış oldu. Galaxy S25 Slim ile FE serisine son verileceği konuşulurken kamera tarafında 200 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra ve 50 Megapiksel telefoto sensör kullanılması bekleniyor.

50 Megapiksel kameraların her ikisinin de JN5 sensör olacağı söylenirken, telefonun 3.5x optik yakınlaştırma sunacağı dile getiriliyor.