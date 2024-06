Kafaları Karıştıran Samsung Galaxy S25 İddiası!

2025 yılının ilk haftalarında tanıtılacak olan Samsung Galaxy S25 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son sızıntılarda tüm modellerin Exynos işlemciden güç alacağı belirtiliyordu. Samsung'un Qualcomm işlemciye veda edecek olması radikal bir karar olarak görülürken, işler yeniden tersine döndü.

Apple konusundaki analistleri ile tanınan Ming-Chi Kuo, X hesabında yaptığı paylaşımda Galaxy S25 serisine güç vermesi planlanan Exynos 2500 işlemci için işlerin yolunda gitmediğini belirtiyor. Samsung'un düşük 3 nm verimi nedeniyle bu işlemciyi kullanmayacağını ve Qualcomm'u tercih edeceğini dile getiriyor.

Qualcomm will likely be the sole SoC supplier for the Samsung Galaxy S25 (vs. 40% for the S24), as the Exynos 2500 may not ship due to Samsung's lower-than-expected 3nm yield.



In addition to the significant increase in supply share, Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 4 will see a price…