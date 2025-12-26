Samsung Galaxy S26 Serisi ile Telefon Çekmiyor Derdi Tarih Olacak

Samsung, Galaxy S26 serisi ile birlikte "kapsama alanı" derdini ortadan kaldırmaya hazırlanııyor. İddialara göre şirketin kısa süre önce tanıttığı Exynos 5410 isimli modem, S26 sahiplerine uydu üzerinden iletişim imkanı sunacak.

Exynos 5410, Galaxy S26'yı Uydu Telefonuna Dönüştürecek

Samsung, kısa bir süre önce Exynos 5410 isimli yeni modemini tanıttı. Söz konusu modemin Exynos 2600'lü Galaxy S26 modellerinde kullanılması bekleniyor. Aslında buraya kadar pek de şaşırtıcı ya da yeni bir bilgi yok.

Dünyanın ilk 2nm yonga seti olan Exynos 2600'ün dahili bir modem barındırmadığı ve Samsung'un bu nedenle bazı Galaxy S26'larda Exynos 5410 isimli bir modem kullanıcılağı biliniyordu. Şaşırtıcı olan ise 5410''un bazı özellikleri oldu.

Samsung'un duyurusuna göre Exynos 5410, LTE DTC, NB-IoT NTN ve NR NTN olmak üzere üç farklı uydu iletişim teknolojini destekliyor. Bunlardan "LTE DTC" kuşkusuz en popüleri olacak.

Bu standart size hiçbir şebekenin çekmediği yerde bile uydu üzerinden arama yapma imkanı tanıyor. Ki olası bir acil durumda mesaj yerine sesli iletişim kurmanın çok daha etkili bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

Exynos 5410'un "NB-IoT NTN" özelliği sayesinde okyanusun ortasında bir adada ya da ıssız bir çölde bile olsanız konum paylaşımı ve mesaj gönderimi yapabilirsiniz. NR-NTN'de ise bağlantı o kadar güçlü olabilir ki gelecekte uydu üzerinden görüntülü arama yapmak bile mümkün olabilir.

Bu özellikler Galaxy S26'da kullanılırsa Samsung, ıssız bir adaya düşseniz bile sizi kurtarabilecek üç farklı uydu iletişim teknolojisine sahip teknoloji harikası bir telefon üretmiş olacak.

Exynos 5410, aynı zamanda oldukça hızlı bir internet bağlantısı ve pek çok güvenlik özelliği sunacak. Asıl merak edilen ise Samsung'un tercihleri olacak. Galaxy S26 serisinin Güney Kore'de satılan versiyonunda Exynos 2600 kullanılacak ve dolayısıyla bu versiyonda Exynos 5410 da yer alacak.

Ancak uydu özelliklerinin kullanılabilir olup olmayacağı henüz belirsiz. Ayrıca Snapdragon'lu modellerin bu özelliklerden mahrum mu kalacağı yoksa Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile çalışmasının sağlanıp sağlanmayacağı da netlik kazanmamış durumda.