Bazı Samsung Modellerinin Şarjı Diğerlerinden Çok Daha Hızlı Bitecek

Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 2600, şirketin başına bela olabilir. Teknoloji devinin 2026 başında tanıtmayı başlanladığı Galaxy S26 modellerinden bazıları Snapdragon 8 Elite Gen 5 bazıları ise Exynos 2600 ile gelecek.

Ancak ortaya çıkan bilgilere göre bu iki işlemci arasında büyük bir fark var ve bu durum bazı Samsung Galaxy S26 modellerinin pil performansının diğerlerinden daha kötü olmasına neden olabilir.

Bazı Galaxy S26 Modellerinin Şarjı Diğerlerinden Daha Hızlı Bitecek

Samsung, Şubat 2026'da tanıtacağı Galaxy S26 modellerinde iki farklı işlemci kullanacak. Bunlardan birini Qualcomm geliştirirken diğeri ise Samsung'un kendi üretimi bir işlemci olacak.

Samsung'un Exynos markası altında kendi yonga setlerini üretmesi yeni bir durum değil. Ancak şirket, son yıllarda performans sorunları nedeniyle amiral gemisi modellerde sadece Qualcomm çiplerini tercih ediyordu.

Bu yıl ise dengeler değişti. Dünyanın ilk 2 nm mobil işlemcisi olan Exynos 2600, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e göre belirgin bir performans üstünlüğüne sahip ve bu nedenle Samsung, bazı Galaxy S26 modellerinde 8 Elite Gen 5 yerin Exynos 3600 kullanacak.

Bununla birlikte Exynos 2600'ün de kusursuz olmadığı ortaya çıktı. Modern akıllı telefonalrda kullanılan işlemciler aslında sadece işlemci değildir. İçerisinde birden fazla parça barındırır ve sayede hem alan hem de verim tasarrufu sağlar.

Samsung'un Exynos 2600'ü bu tanıma uysa da rakiplerine kıyasla önemli bir eksiği var. Söz konusu yonga setinin içerisinde entegre bir mobil bağlantı modemi bulunmuyor. Samsung, söz konusu modellerde tam da bu yüzden Exynos 5410 isimli harici bir modem kullanacak.

Ne var ki bu tercih, cihazın enerji tüketimini artırabilir. Dolayısıyla Exynos 2600 işlemcili Galaxy S26'lar ile Snapdragon 8 Elite Gen 5'li versiyonlar arasında pil performansı açısından farklılıklar yaşanabilir. Ancak bir umut var.

Exynos 2600, dünyada 2 nm teknolojisiyle üretilen ilk mobil işlemci. Snapdragon 8 Elite Gen 5 ise 3 nm teknolojiye sahip. Bu 1 nm'lik küçülme, güç tüketiminde önemli bir iyileşme anlamına gelebilir. Samsung, bu teknik üstünlükle aradaki güç verimliliği farkını kapatmış ve hatta geçmiş olabilir.

Yine de bu durumun yaşanıp yaşanmayacağını öğrenmek için Şubat 2026'daki Galaxy S26 serisi lansmanını beklemek ve cihazı incelemek dışında bir şansımız yok. Ayrıca Exynos 2600'lü S26'ların Kore'ye özel olmasının beklendiğinin de altını çizmek lazım.