16 GB RAM'li Oyun Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

OnePlus'ın yeni oyun telefonu Turbo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişm doğrultusunda OnePlus Turbo Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

OnePlus Turbo Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

PLU110 model numarasına sahip olan OnePlus Turbo Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 124 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 880 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin suunlup sunulmayacağı ise henüz belli değil.

OnePlus Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşletim Sistemi: Android 16

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OnePlus 15R'de 7.400 mAh batarya ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. OnePlus Turbo'nun şarj hızı henüz belli değil.

OnePlus Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan OnePlus Turbo'nun 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Global sürümün gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.