Samsung'un Galaxy S26'ları Kullanıcılarını Hayal Kırıklığına Uğratacak

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S26 serisi ile ilgili kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilecek bir iddia gündeme geldi. Bildiğiniz üzere sızıntılar, S26'ların iPhone'lardaki MagSafe'e benzer bir mıknatıs sistemi ile geleceği yönündeydi. Bu basit ama etkili özelliğin gelecek olması S26 modellerinden birini almayı düşünen pek çok kişiyi sevindirmişti. Ancak son ortaya çıkan raporlar kullanıcıların hayal kırıklığına uğrayacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy S26'lar iPhone'ların MagSafe Özelliğine Sahip Olmayacak

Apple'ın 2020'de tanıttığı iPhone 12 serisi ile hayatımıza giren MagSafe, ilk bakışta basit bir özellik gibi görünse de kısa sürede oldukça sevildi. Öyle ki MagSafe destekli aksesuarlar için yepyeni bir pazar oluştu. iPhone kullanıcıları yeni bir powerbank ya da şarj aleti alırken MagSafe destekli olmasına özellikle önem göstermeye başladı. Ki bir iPhone 15 Pro Max kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki MagSafe benim de önceleri hafife aldığıma ama zaman içerisinde benimsediğim bir özellik oldu.

Pek çok kullanıcının böyle hissetmesinin ardından akıllı telefon üreticileri, MagSafe teknolojisini kendi modellerine entegre etmek için harekete geçti. Şu ana kadar birkaç Çinli üreticide ve Google'ın Pixel modellerinde PixelSnap ismi ile bu özelliği gördük. İddialar telefonlarına mıknatıs entegre eden bir sonraki büyük üreticinin Samsung olacağı yönündeydi. Ancak son sızıntılar bunun doğru olmadığı yönünde. Buna göre yeni bir Galaxy S26 Ultra alsanız bile "iPhone'lardaki gibi" olması için mıknatıslı bir kılıf almanız gerekecek.

Sızıntının kaynağı ise özellikle Samsung söz konusu olduğunda güvenilir bir kaynak olan @UniverseIce. Yani bu iddiaların yanlış olma ihtimali oldukça düşük. Belirtmekte fayda var ki telefonların küçük bir servet ettiği günümüzde onu kılıfla korumak zaten bir zorunluluk. Bu nedenle kılıfın mıknatıslı olması pek çok kullanıcı için büyü bir sorun değil. Yine de kullanıcılar bir ürüne 1000 dolar civarı para ödediğinde hoşuna giden özellikleri de ürünün içinde görmek istiyor. Özellikle de Android kullanıcıları.

Tüm bu gelişmelere rağmen Samsung Galaxy S26 serisi modellerinin her birinin kablosuz şarj özelliğine sahip olacağının altını çizmek gerek. Kullanıcılar sadece manyetik şarj standları, araç tutucular ve cüzdanlar gibi Qi2 aksesuarlarıyla otomatik hizalama yapamayacak.

S26 ve S26+ modelleri 20W, S26 Ultra ise 25W kablosuz şarj desteğine sahip olacak. Hız önceki nesillere kıyasla iyileştirilmiş olsa da hala rakiplerin gerisinde. Örneğin iPhone 17 Pro'lar 30W, Xiaomi 17 Pro ise 50W hızla kablosuz şarj oluyor. Samsung'un en azından bir sonraki nesilde çok daha fazla iyileştirme yapması gerekiyor.