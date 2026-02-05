Google'dan 120Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Uzun bir zamandan beri konuşulan Google Pixel 10a ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Kısa bir süre önce tasarımı hakkında önemli ipuçları elde edilen telefonun şimdi de tanıtım tarihi belli oldu. Teknoloji devi tarafından paylaşılan son videoda açıklanan tarihe göre cihaz, çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Google Pixel 10a Ne Zaman Tanıtılacak?

Google, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı yeni gönderide Pixel 10a'nın 18 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Duyuru videosunda telefonun görüntüsüne de yer verildi. Lavanta renk seçeneği ile beraber gelecek olan bu telefon, görünüşe bakılacak olursa tasarım yönünden geçen yıl piyasaya sürülen Pixel 9a ile büyük benzerlik taşıyacak.

A phone with more in store, in store soon.



Pre-order 2.18.26 https://t.co/iUgnoPqJsM pic.twitter.com/4YDDSMZBOn — Made by Google (@madebygoogle) February 4, 2026

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit İşlemci: Tensor G4

Tensor G4 Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Şarj Hızı: 23W

23W RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 13 MP

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 10a, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunacak. Cihaz, gücünü ise Tensor G4 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, 3,1 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X4/X, 2,6 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A7xx ve 1,95 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A5xx olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek içeriyor.

Yeni telefon, 8 GB RAM ile birlikte gelecek. Depolama tarafında da 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak. Arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera + 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera olacak.

Tüm bunlara ek olarak telefonun 5.100 mAh batarya kapasitesi ve 23W hızlı şarj desteği sunacağı söyleniyor. Peki, siz bu yeni telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklentilerinizi ve görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.