Galaxy S26 ile Çekilen Fotoğraflar Profesyonel Makinelere Meydan Okuyacak
Samsung Galaxy S26 serisi, yeni gürültü azaltma algoritması ve 24 megapiksel moduyla profesyonel fotoğraf makinelerine rakip olmaya hazırlanıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, 25 Şubat'ta tanıtacağı Galaxy S26 serisine yazılım tabanlı yeni bir gürültü azaltma teknolojisi ekleyecek.
- Donanım tarafında büyük bir yenilik beklenmese de Samsung, yazılım geliştirmeleriyle Galaxy S26'yı profesyonel fotoğraf makineleriyle aynı ligde konumlandırmayı hedefliyor.
Samsung'un Galaxy S26 modellerini tanıtmasına sayılı günler kaldı. Şirket, 25 Şubat Çarşamba günü düzenleyeceği etkinlikte yeni telefonlarını gösterecek. Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinden oluşan seri, pek çok yeni özelliği ve iyileştirmeyi de beraberinde getirecek. Söz konusu iyileştirmelerden biri de kamerada karşımıza çıkacak. Galaxy S26 modelleri donanım tarafında büyük yenilikler sunmasa da yazılım sayesinde profesyonel fotoğraf makinelerine meydan okuyabilecek.
Galaxy S26 Modelleri Yeni Kamera Yazılımıyla Birlikte Gelecek
Söz konusu Samsung sızıntıları olduğunda en önemli kaynaklardan biri olan Ice Universe'ın X üzerinden paylaştığı bilgilere göre Galaxy S26 modelleri, fotoğraf işleme tarafında yeni bir gürültü azaltma (noise reduction) teknolojisi ile birlikte gelecek. Bilmeyenler için yazılım, mobil fotoğrafçılık söz konusu olduğunda en az donanım kadar önemlidir. Telefonunuz ilgili butona dokunduğunuız anda görüntüyü otomatik olarak "makyajlayıp" kusurlarını düzeltir.
Bu işlem bir nev, telefonunuzun çektiğiniz kareye siz daha görmeden ışık hızında "photoshop" yapıp size en kusursuz halini sunmasıdır. Sızdırılan bilgilere göre yeni algoritma özellikle gökyüzü gibi geniş ve düz renkli alanlarda belirgin bir fark yaratıyor. İlk bakışta bu önemsiz bir detay gibi görünebilir. Gökyüzü gibi düz renk geçişleri içeren sahneler, akıllı telefon kameralarının geleneksel olarak zorlandığı konular arasında yer almaktadır. Bu tarz sahneleri en iyi profesyonel makineler yansıtabilir.
Samsung'un Galaxy S26 modelleriyle bu performansı kendi telefonlarında sunduğu iddia ediliyor. Ancak iddianın gerçek olup olmadığını 25 Şubat'ta göreceğiz. Sızıntıların bir diğer önemli detayı ise Samsung'un Galaxy S26 serisine yeni bir 24 megapiksel çekim modu ekleyeceği yönünde. Bu mod, standart 12 megapiksel fotoğraflar ile tam çözünürlüklü 200 megapiksel çekimler arasında bir orta yol sunmayı amaçlıyor.
Yine Ice Universe'e göre 24 megapiksel modda çekilen fotoğraflar, sonradan yapılan yakınlaştırmalarda bile yüksek netliğini koruyacak. Üstelik yeni gürültü azaltma algoritmasıyla birlikte çalıştığında, bu modun çok daha temiz ve doğal görünümlü sonuçlar üretmesi bekleniyor. Yine de tüm detaylar telefonlarla beraber ortaya çıkacak.
Galaxy S26 Serisinin Muhtemel Özellikleri Neler?
|Özellik
|Galaxy S26
|Galaxy S26+
|Galaxy S26 Ultra
|Ekran
|6.3 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz
|6.7 inç QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz
|6.9 inç QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz LTPO
|İşlemci
|Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Tüm pazarlarda)
|RAM
|12 GB
|12 GB
|12 GB / 16 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB
|256 GB / 512 GB
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|Ana Kamera
|50 MP (Geliştirilmiş sensör)
|50 MP (Geliştirilmiş sensör)
|200 MP (Yeni nesil ISOCELL)
|Yardımcı Kameralar
|12 MP Ultra Geniş + 10 MP Telefoto (3x)
|12 MP Ultra Geniş + 10 MP Telefoto (3x)
|50 MP Ultra Geniş + 50 MP Periskop (5x) + 10 MP (3x)
|Batarya
|4,300 mAh
|4,900 mAh
|5,000 - 5,400 mAh
|Şarj Hızı
|25W veya 45W Kablolu
|45W Kablolu
|60W Kablolu
|Öne Çıkanlar
|Qi2 Kablosuz Şarj, Daha Hafif Kasa
|Qi2 Desteği, İnce Çerçeveler
|Titanyum Kasa, S-Pen, Anti-Reflektif Ekran