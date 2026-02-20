Galaxy S26 ile Çekilen Fotoğraflar Profesyonel Makinelere Meydan Okuyacak

Samsung'un Galaxy S26 modellerini tanıtmasına sayılı günler kaldı. Şirket, 25 Şubat Çarşamba günü düzenleyeceği etkinlikte yeni telefonlarını gösterecek. Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinden oluşan seri, pek çok yeni özelliği ve iyileştirmeyi de beraberinde getirecek. Söz konusu iyileştirmelerden biri de kamerada karşımıza çıkacak. Galaxy S26 modelleri donanım tarafında büyük yenilikler sunmasa da yazılım sayesinde profesyonel fotoğraf makinelerine meydan okuyabilecek.

Galaxy S26 Modelleri Yeni Kamera Yazılımıyla Birlikte Gelecek

Söz konusu Samsung sızıntıları olduğunda en önemli kaynaklardan biri olan Ice Universe'ın X üzerinden paylaştığı bilgilere göre Galaxy S26 modelleri, fotoğraf işleme tarafında yeni bir gürültü azaltma (noise reduction) teknolojisi ile birlikte gelecek. Bilmeyenler için yazılım, mobil fotoğrafçılık söz konusu olduğunda en az donanım kadar önemlidir. Telefonunuz ilgili butona dokunduğunuız anda görüntüyü otomatik olarak "makyajlayıp" kusurlarını düzeltir.

Bu işlem bir nev, telefonunuzun çektiğiniz kareye siz daha görmeden ışık hızında "photoshop" yapıp size en kusursuz halini sunmasıdır. Sızdırılan bilgilere göre yeni algoritma özellikle gökyüzü gibi geniş ve düz renkli alanlarda belirgin bir fark yaratıyor. İlk bakışta bu önemsiz bir detay gibi görünebilir. Gökyüzü gibi düz renk geçişleri içeren sahneler, akıllı telefon kameralarının geleneksel olarak zorlandığı konular arasında yer almaktadır. Bu tarz sahneleri en iyi profesyonel makineler yansıtabilir.

Samsung'un Galaxy S26 modelleriyle bu performansı kendi telefonlarında sunduğu iddia ediliyor. Ancak iddianın gerçek olup olmadığını 25 Şubat'ta göreceğiz. Sızıntıların bir diğer önemli detayı ise Samsung'un Galaxy S26 serisine yeni bir 24 megapiksel çekim modu ekleyeceği yönünde. Bu mod, standart 12 megapiksel fotoğraflar ile tam çözünürlüklü 200 megapiksel çekimler arasında bir orta yol sunmayı amaçlıyor.

Yine Ice Universe'e göre 24 megapiksel modda çekilen fotoğraflar, sonradan yapılan yakınlaştırmalarda bile yüksek netliğini koruyacak. Üstelik yeni gürültü azaltma algoritmasıyla birlikte çalıştığında, bu modun çok daha temiz ve doğal görünümlü sonuçlar üretmesi bekleniyor. Yine de tüm detaylar telefonlarla beraber ortaya çıkacak.

Galaxy S26 Serisinin Muhtemel Özellikleri Neler?