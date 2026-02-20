Infinix'ten Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 6 GB RAM ve Dahası

Infinix, Hot 70 Pro 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Infinix Hot 70 Pro 5G'nin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen Android telefon bütçe dostu olacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Infinix Hot 70 Pro 5G'de Kaç GB RAM Bulunacak?

Infinix Hot 70 Pro 5G, Endonezya'daki Carlcare Service web sitesinde listelendi. X6896 model numarasına sahip olan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile birlikte gelecek. Serinin bir önceki modeli olan Infinix Hot 60 Pro'nun RAM tarafında 8 GB RAM, dahili depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri tercih edilmişti.

Infinix Hot 60 Pro yalnızca 4G bağlantısı ile satışa sunulmuştu. Infinix Hot 70 Pro ise 5G bağlantı teknolojisini destekleyecek. Telefonun 4G desteğine sahip bir sürümünün de olup olmayacağı henüz belli değil. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda parmak izi sensörü de bulunabilir.

Serinin yeni modeli 6,7 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilr. Akıllı telefon AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı ve yüksek çözünürlük sunabilir. Hot 60 Pro'da 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

Hot 60 Pro'da iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren MediaTek Helio G200 işlemcisi mevcut. Bu işlemci 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. Yeni modelde de MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci görebiliriz. Telefonun kamerası ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Infinix Hot 70 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Hot 60 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Hot 70 Pro 5G'nin önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon Türkiye'de 20 bin TL'den daha yüksek bir fiyata sahip olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığının, telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Infinix Hot 70 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Hot 70 Pro 5G'nin haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Hot 60 Pro, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.