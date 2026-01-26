Galaxy S26'nın "En Ucuzu" Bile Yeterli Depolama Alanına Sahip Olacak

Samsung, Galaxy S26 serisi ile kullanıcıların sinirini bozan depolama sorununu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Buna göre şirket, tıpkı bir süre önce Apple'ın yaptığı gibi 128 GB seçeneğini ortadan kaldıracak ve Galaxy S26 modellerini doğrudan 256 GB depolama seçeneği ile satışa sunacak.

Samsung Galaxy S26 ile 128 GB Seçeneği Tarihe Gömülüyor

Bir perakende sitesi tarafından sızdırılan bilgiye göre Samsung, Galaxy S26 modellerinde 128 GB depolama seçeneği sunmayacak. Bunun yerine en düşük kapasitye sahip baz model bile 256 GB'tan başlayacak. Kullanıcılar isterlerse 512 GB depolama seçeneğini de tercih edebilecek.

Ancak bu artış sadece standart S26'lar için geçerli olacak. Bildiğiniz üzere Galaxy S25+ ve S25 Ultra gibi modeller halihazırda 256 GB başlangıç depolama seçeneği ile satışa sunuluyor. Bu nedenle S26'daki artış diğer modellerde de benzer bir gelişme için beklenti yaratabilir. Ancak söz konusu modellerde bir değişiklik yok.

Hatırlanacağı üzere Apple, iPhone serisinde 128 GB depolama seçeneğini 256 GB'a çıkarmış ve Mac modellerinde standart RAM kapasitesini 16 GB’a yükseltmişti. Bu hamlenin kullanıcılar üzerinde olumlu bir etki yarattığı açık. Eğer Samsung da fiyatları düşük tutarak kapasiteyi artırırsa benzer bir memnuniyet yaratabilir.

Samsung, Galaxy S26 serisiyle birlikte profesyonel kalitede video çekimine olanak tanıyan yeni 'APV Codec' teknolojisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu teknoloji görüntü kalitesini ciddi oranda artırsa da, ortaya çıkan yüksek boyutlu video dosyaları depolama konusunda zorluk yaratabilir.

Samsung'un söz konusu kararının arkasında da muhtemelen bu depolama ihtiyacı yatıyor. Yine de akıllı telefonlardaki evrim inkâr edilemez. Çok değil bundan sadece 10 yıl önce çoğu model 16 GB ve 32 GB seçenekleriyle karşımıza çıkıyor, 128 GB gibi seçenekler ise küçük bir servet ediyordu.

Öyle ki 2018 yılında piyasaya sürülen Galaxy S9 serisinde bile sunulan en yüksek kapasite 256 GB ile sınırlıydı. Günümüzde ise durum değişti. Kim bilir belki de birkaç yıl içerisinde 1 TB standart seçenek haline gelir.